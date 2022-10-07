«Флорида» обыграла «Тампу», «Миннесота» взяла верх над «Чикаго»

выиграла у(3:2) в предсезонном матче НХЛ.

В состав «Лайтнинг» голом отметился российский нападающий Владислав Наместников. Ассистировал ему соотечественник Никита Кучеров. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 38 из 41 броска.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков и был признан третьей звездой встречи.

В другом поединке «Миннесота» выиграла у «Чикаго» со счетом 4:1.

В составе «Уайлд» голевой передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот ассист стал вторым в предсезонке.

Также «Айлендерс» победили «Нью-Джерси» со счетом 5:2, а «Коламбус» разгромил «Сент-Луис» со счетом 7:0. Еще «Вегас» победил «Лос-Анджелес» — 6:4.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги.