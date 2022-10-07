ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеКак Дембеле наконец-то повзрослел
    Все новости спорта

    «Флорида» обыграла «Тампу», «Миннесота» взяла верх над «Чикаго»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг Миннесота Уайлд Чикаго Блэкхоукс Нью-Йорк Айлендерс Нью-Джерси Дэвилз Коламбус Блю Джекетс Сент-Луис Блюз Вегас Голден Найтс Лос-Анджелес Кингз
    «Флорида» выиграла у «Тампы» (3:2) в предсезонном матче НХЛ.

    Кирилл Капризов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Капризов

    В состав «Лайтнинг» голом отметился российский нападающий Владислав Наместников. Ассистировал ему соотечественник Никита Кучеров. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 38 из 41 броска.

    Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков и был признан третьей звездой встречи.

    В другом поединке «Миннесота» выиграла у «Чикаго» со счетом 4:1.

    В составе «Уайлд» голевой передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот ассист стал вторым в предсезонке.

    Также «Айлендерс» победили «Нью-Джерси» со счетом 5:2, а «Коламбус» разгромил «Сент-Луис» со счетом 7:0. Еще «Вегас» победил «Лос-Анджелес» — 6:4.

    Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Урал» обыграет «Химки» с разгромным счетом?
  • «Урал» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Лион» и «Тулуза» обменяются голами после перерыва
  • «Лион» — «Тулуза». Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
  • В Памплоне будут голы
  • «Осасуна» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.16
  • Экспресс дня 7 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Лион — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие