«Сочи» продлил серию поражений «Адмирала»

«Сочи» забросил четыре шайбы в ворота «Адмирала» Фото: hcsochi.ru
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) в пользу сочинской команды.
В составе победителей авторами результативных бросков стали Артем Николаев, Никита Феоктистов, Никита Попугаев и Андрей Алтыбармакян.
У хозяев дважды отличился Данил Файзуллин.
«Адмирал» проиграл третий матч подряд.
«Сочи» набрал восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с 12 очками находится на седьмой строчке в Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Сочи» (Сочи) — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Голы: Николаев — 3 (бол., Точицкий, Зоркин), 5:41 — 0:1. Феоктистов — 2, 10:10 — 0:2. Файзуллин — 1 (Грачев, Гареев), 22:42 — 1:2. Попугаев — 5 (Алтыбармакян, Гормли), 34:54 — 1:3. Файзуллин — 2 (Шулак, Уильямс), 38:53 — 2:3. Алтыбармакян — 1 (Морроу), 55:56 — 2:4Вратари: Серебряков (58:21 — 59:59) — МельничукШтраф: 2 — 2Броски: 30 (6+12+12) — 25 (14+5+6)