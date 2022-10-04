«Сочи» продлил серию поражений «Адмирала»

одержал гостевую победу надв рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) в пользу сочинской команды.

В составе победителей авторами результативных бросков стали Артем Николаев, Никита Феоктистов, Никита Попугаев и Андрей Алтыбармакян.

У хозяев дважды отличился Данил Файзуллин.

«Адмирал» проиграл третий матч подряд.

«Сочи» набрал восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с 12 очками находится на седьмой строчке в Восточной конференции.