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  • 15:28
    • «Сочи» продлил серию поражений «Адмирала»
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    «Сочи» продлил серию поражений «Адмирала»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Адмирал
    ХК «Сочи» одержал гостевую победу над «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сочи» забросил четыре шайбы в ворота «Адмирала»
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    «Сочи» забросил четыре шайбы в ворота «Адмирала»

    Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) в пользу сочинской команды.

    В составе победителей авторами результативных бросков стали Артем Николаев, Никита Феоктистов, Никита Попугаев и Андрей Алтыбармакян.

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    • У хозяев дважды отличился Данил Файзуллин.

    «Адмирал» проиграл третий матч подряд.

    «Сочи» набрал восемь очков и занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с 12 очками находится на седьмой строчке в Восточной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Сочи» (Сочи) — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
    Голы: Николаев — 3 (бол., Точицкий, Зоркин), 5:41 — 0:1. Феоктистов — 2, 10:10 — 0:2. Файзуллин — 1 (Грачев, Гареев), 22:42 — 1:2. Попугаев — 5 (Алтыбармакян, Гормли), 34:54 — 1:3. Файзуллин — 2 (Шулак, Уильямс), 38:53 — 2:3. Алтыбармакян — 1 (Морроу), 55:56 — 2:4Вратари: Серебряков (58:21 — 59:59) — МельничукШтраф: 2 — 2Броски: 30 (6+12+12) — 25 (14+5+6)
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