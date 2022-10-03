«Динамо» вырвало победу у «Куньлуня» в овертайме

Московскоеодержало победу над(3:2 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились защитник Андрей Миронов и нападающие Джордан Уил и Дмитрий Рашевский.

За «Куньлунь» шайбы забросили нападающий Брэндон Йип и защитник Кайл Вуд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Москва) — 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1) Голы: Миронов — 2 (О`Делл, Уил), 44:39 — 0:1. Йип — 2 (бол., Фу, Лесли), 54:00 — 1:1. Уил — 2 (Миронов, О`Делл), 54:49 — 1:2. Вуд — 3 (Лесли, Фу), 58:03 — 2:2. Рашевский — 7 (буллит), 64:59 — 2:3Вратари: Джурасик — К.Л. ВолковБроски: 24 (6+5+11+2) — 43 (18+14+8+3)Штраф: 4 — 16

«Динамо» одержало 6-ю подряд победу в КХЛ и с 22 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 10 баллами на счету располагается на 10-й строчке Запада.