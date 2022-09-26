СКА дома разгромил «Торпедо»

В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА разгромил «Торпедо» со счетом 3:0.

По шайбе в составе «армейцев» на свой счет записали Дмитрий Яшкин, Валентин Зыков и Александр Волков. Хозяева отметились в каждом из трех периодов.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Яшкин — 4 (бол., Жафяров, Хайруллин), 16:54 — 1:0. Зыков — 4 (Цицюра, Волков), 36:54 — 2:0. Волков — 5 (Зыков, Камалов), 42:16 — 3:0Вратари: Николаев — КульбаковШтраф: 6 — 10Броски: 26 (11+10+5) — 18 (6+7+5)

СКА выиграл в десятый раз за 11 выступлений в этом сезоне. Набрав 21 очко, хозяева уверенно возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.