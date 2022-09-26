Дубль Широкова помог «Автомобилисту» разгромить «Куньлунь»

«Автомобилист» Фото: globallookpress.com
Дубль оформил капитан команды Сергей Широков, который стал восьмым игроков в истории лиги, преодолевшим отметку в 200 заброшенных шайб за карьеру.
Также отличились Брукс Мэйсек, Григорий Белоусов, Кертис Волк и защитник Ник Эберт, который набрал 4 (1+3) очка.
Единственный гол «Куньлуня» на счету нападающего Брэндона Йипа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Куньлунь» (Пекин) — 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
Голы: Мэйсек — 7 (бол., Да Коста, Эберт), 12:04 — 1:0. Эберт — 1 (бол., Да Коста, Волк), 16:13 — 2:0. Йип — 1 (бол., Спроул, Лесли), 18:21 — 2:1. Широков — 8 (Голышев, Эберт), 24:18 — 3:1. Широков — 9 (бол., Да Коста, Эберт), 26:47 — 4:1. Белоусов — 1 (бол., Гуркин, Голышев), 52:10 — 5:1. Волк — 4 (бол., Широков, Да Коста), 57:36 — 6:1Вратари: Маттссон — СмитБроски: 43 (16+16+11) — 19 (9+2+8)Штраф: 4 — 20
«Автомобилист» набрал 17 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» идет десятым на Западе (7 очков).
29 сентября екатеринбуржцы сыграют дома против «Ак Барса», а команда из Пекина днем ранее в Челябинске встретится с «Трактором».