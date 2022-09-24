«Металлург» разгромил «Куньлунь»

Игроки «Металлурга» Фото: Twitter «Металлурга»
Дубль в составе хозяев сделал Андрей Чибисов. По одной шайбе забросили Никита Коростелев и Егор Яковлев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Голы: Коростелев — 1 (Зернов), 26:24 — 1:0. Чибисов — 1 (бол., Керран, Лайпсик), 32:49 — 2:0. Чибисов — 2 (бол., Керран, Лайпсик), 37:38 — 3:0. Яковлев — 3 (Коробкин, Майе), 48:48 — 4:0Вратари: Паскуале — СмитШтраф: 6 — 8Броски: 40 (14+13+13) — 20 (9+7+4)
«Металлург» выиграл в шестой раз подряд и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. У него 16 очков. «Куньлунь» располагается на 10-й позиции в таблице Запада с семью набранными баллами.