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    «Металлург» разгромил «Куньлунь»

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    Магнитогорский «Металлург» дома разбил «Куньлунь» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игроки «Металлурга»
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    Игроки «Металлурга»

    Дубль в составе хозяев сделал Андрей Чибисов. По одной шайбе забросили Никита Коростелев и Егор Яковлев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
    Голы: Коростелев — 1 (Зернов), 26:24 — 1:0. Чибисов — 1 (бол., Керран, Лайпсик), 32:49 — 2:0. Чибисов — 2 (бол., Керран, Лайпсик), 37:38 — 3:0. Яковлев — 3 (Коробкин, Майе), 48:48 — 4:0Вратари: Паскуале — СмитШтраф: 6 — 8Броски: 40 (14+13+13) — 20 (9+7+4)

    «Металлург» выиграл в шестой раз подряд и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. У него 16 очков. «Куньлунь» располагается на 10-й позиции в таблице Запада с семью набранными баллами.

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