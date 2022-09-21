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    • «Магнитка» выиграла у «Адмирала», продлив победную серию до пяти матчей
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    «Магнитка» выиграла у «Адмирала», продлив победную серию до пяти матчей

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Адмирал Металлург Мг КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Адмиралом» в рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ.

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    Матч во Владивостоке завершился со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу «Магнитки».

    У гостей авторами результативных бросков стали Денис Зернов, Владислав Еременко и Филипп Майе.

    В составе хозяев отличился Рудолф Червени.

    Победная серия «Металлурга» составляет уже пять матчей.

    «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, «Адмирал» находится на седьмой строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Зернов — 3 (Коростелев, Минулин), 0:35 — 0:1. Червены — 3 (бол., Шулак, Криштоф), 15:26 — 1:1. Еременко — 1 (Маклюков, Чибисов), 22:07 — 1:2. Майе — 6 (п.в., Кошелев, Лайпсик), 58:32 — 1:3Нереализованный буллит: Червены (Адмирал), 28:17 (Вратарь)Вратари: Хомченко (58:22 — 58:32, 58:38) — ПаскуалеШтраф: 8 — 10Броски: 24 (9+3+12) — 24 (5+12+7)
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