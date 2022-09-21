«Магнитка» выиграла у «Адмирала», продлив победную серию до пяти матчей

Матч во Владивостоке завершился со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу «Магнитки».
У гостей авторами результативных бросков стали Денис Зернов, Владислав Еременко и Филипп Майе.
В составе хозяев отличился Рудолф Червени.
Победная серия «Металлурга» составляет уже пять матчей.
«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, «Адмирал» находится на седьмой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Зернов — 3 (Коростелев, Минулин), 0:35 — 0:1. Червены — 3 (бол., Шулак, Криштоф), 15:26 — 1:1. Еременко — 1 (Маклюков, Чибисов), 22:07 — 1:2. Майе — 6 (п.в., Кошелев, Лайпсик), 58:32 — 1:3Нереализованный буллит: Червены (Адмирал), 28:17 (Вратарь)Вратари: Хомченко (58:22 — 58:32, 58:38) — ПаскуалеШтраф: 8 — 10Броски: 24 (9+3+12) — 24 (5+12+7)