Обладатель Кубка Стэнли Хара объявил о завершении карьеры в НХЛ

Известный защитникзаявил, что больше не будет играть в НХЛ.

«После 25 сезонов профессионального хоккея, 1680 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, 200 игр плей-офф Кубка Стэнли и сотен международных игр, я с гордостью объявляю о своем решении уйти из НХЛ.

При этом для меня большая честь вернуться сегодня в TD Garden, чтобы подписать однодневный контракт с "Бостон Брюинз" и официально завершить свою карьеру в команде, которая так много значила для меня и моей семьи. Есть так много людей, которые способствовали моему успеху, включая всех вас, и я с нетерпением жду возможности поблагодарить всех сегодня днем.

Спасибо, ваш Биг Зи», — написал 45-летний хоккеист в своих соцсетях.

Хара стал победителем Кубка Стэнли в 2011 году в составе «Бостона». В прошлом сезоне он выступал за «Нью-Йорк Айлендерс». Также он играл в НХЛ за «Оттаву» и «Вашингтон».

Хара провел в регулярном чемпионате НХЛ 1680 матчей и набрал 680 (109+471) очков. В плей-офф на его счету 200 матчей и 70 (18+52) очков.