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    • Обладатель Кубка Стэнли Хара объявил о завершении карьеры в НХЛ
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    Обладатель Кубка Стэнли Хара объявил о завершении карьеры в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Бостон Брюинз НХЛ
    Известный защитник Здено Хара заявил, что больше не будет играть в НХЛ.

    Здено Хара
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    Здено Хара

    «После 25 сезонов профессионального хоккея, 1680 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, 200 игр плей-офф Кубка Стэнли и сотен международных игр, я с гордостью объявляю о своем решении уйти из НХЛ.

    При этом для меня большая честь вернуться сегодня в TD Garden, чтобы подписать однодневный контракт с "Бостон Брюинз" и официально завершить свою карьеру в команде, которая так много значила для меня и моей семьи. Есть так много людей, которые способствовали моему успеху, включая всех вас, и я с нетерпением жду возможности поблагодарить всех сегодня днем.

    Спасибо, ваш Биг Зи», — написал 45-летний хоккеист в своих соцсетях.

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    • Хара стал победителем Кубка Стэнли в 2011 году в составе «Бостона». В прошлом сезоне он выступал за «Нью-Йорк Айлендерс». Также он играл в НХЛ за «Оттаву» и «Вашингтон».

    Хара провел в регулярном чемпионате НХЛ 1680 матчей и набрал 680 (109+471) очков. В плей-офф на его счету 200 матчей и 70 (18+52) очков.

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