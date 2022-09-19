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    «Металлург» всухую обыграл «Адмирал»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Адмирал
    «Адмирал» на своем льду принимал магнитогорский «Металлург» в очередном матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На пятой минуте счёт открыл Егор Яковлев с передач Брендона Лайпсика и Джоша Карри. На 15-й минуте в большинстве преимущество гостей удвоил Денис Зернов с передач Никиты Коростелёва и Семёна Кошелева. Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин оформил первый сухой матч в сезоне.

    КХЛ
    «Адмирал» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
    Голы: Яковлев — 2 (Лайпсик, Карри), 4:37 — 0:1. Зернов — 2 (бол., Коростелев, Кошелев), 14:07 — 0:2Вратари: Хомченко (57:51) — КошечкинШтраф: 8 — 6Броски: 32 (13+12+7) — 29 (14+5+10)Судьи: Морозов, Юдаков

    «Металлург» набрал 12 очков и занимает второе место на Востоке. Команда одержала четвертую победу подряд.

    «Адмирал» с 9 очками занимает четвертое место в Восточной конференции.

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