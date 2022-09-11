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    Никитин: У «Локомотива» должна быть психология не просто достойно играть, а выигрывать

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Нет разницы, легкие голы мы пропускаем или тяжелые. Они не то чтобы выбили из ритма, но мы были долго в психологическом ступоре. Это давало инициативу ЦСКА.

    Мы играли против команды, которая умеет играть по счету. Непросто было взламывать оборону. То, что мы выиграли третий период — это недостаточно, счет на табло.

    У нас должна быть психология не просто достойно играть, а выигрывать. Игра звена Красковского — это то, чем и отличаются лидеры от массовки. Это непросто: не бывает такого, что решил быть лидером с этого года — и все пошло.

    Такие матчи или подталкивают к развитию, или ты в коконе будешь сидеть и ждать, когда кто-то поможет. Мы уверены, что они смогут преодолеть рубеж второго эшелона и выйти на лидирующие позиции.

    Это будет непросто, но такие, как последние минуты матча, могут сдвинуть их места», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

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