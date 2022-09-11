Никитин: У «Локомотива» должна быть психология не просто достойно играть, а выигрывать

Главный тренерпрокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против(2:3).

«Нет разницы, легкие голы мы пропускаем или тяжелые. Они не то чтобы выбили из ритма, но мы были долго в психологическом ступоре. Это давало инициативу ЦСКА.

Мы играли против команды, которая умеет играть по счету. Непросто было взламывать оборону. То, что мы выиграли третий период — это недостаточно, счет на табло.

У нас должна быть психология не просто достойно играть, а выигрывать. Игра звена Красковского — это то, чем и отличаются лидеры от массовки. Это непросто: не бывает такого, что решил быть лидером с этого года — и все пошло.

Такие матчи или подталкивают к развитию, или ты в коконе будешь сидеть и ждать, когда кто-то поможет. Мы уверены, что они смогут преодолеть рубеж второго эшелона и выйти на лидирующие позиции.

Это будет непросто, но такие, как последние минуты матча, могут сдвинуть их места», — приводит слова тренера сайт КХЛ.