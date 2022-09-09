«Сибирь» уверенно обыграла «Куньлунь» в матче КХЛ

на своем льду победилав матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Новосибирска выиграла со счетом 4:0.

На 15-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, вывел новосибирцев вперёд. На 30-й минуте Тревор Мёрфи удвоил преимущество хозяев. Он забросил шайбу при игре «пять на три». На 48-й минуте Тревор Мёрфи с передачи Александра Шарова оформил дубль. Менее чем через полторы минуты Шаров также забросил свою вторую шайбу. Все голы были забиты при игре в большинстве.

Голкипер новосибирцев Антон Красоткин оформил шат-аут.

КХЛ «Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Голы: Шаров — 1 (бол., Сетдиков, Бек), 14:24 — 1:0. Мерфи — 1 (бол., Бек, Бутузов), 29:27 — 2:0. Мерфи — 2 (бол., Шаров), 47:27 — 3:0. Шаров — 2 (бол., Сетдиков, Бек), 48:46 — 4:0Вратари: Красоткин — ДжурасикШтраф: 8 — 35Броски: 43 (14+16+13) — 31 (7+10+14)Судьи: Мочалов, Соин

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» во Владивостоке сыграет с «Адмиралом». «Сибирь» примет «Трактор». Оба матча состоятся 11 сентября.