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    «Сибирь» в серии буллитов победила «Куньлунь»

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    «Сибирь» победила «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игроки «Сибири»
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    Игроки «Сибири»

    В основное время команды сыграли со счетом 1:1. Никита Шашков вывел гостей вперед, а Джек Родуолд спас хозяев от поражения.

    Дело дошло до серии буллитов, в которой сильнее оказались игроки «Сибири». Победный штрафной реализовал Александр Шаров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Шашков — 1 (мен.), 22:57 — 0:1. Родеволд — 1 (бол., Лесли), 47:05 — 1:1Победный буллит: ШаровВратари: Джурасик — КостинШтраф: 37 — 39Броски: 17 (8+2+6+1) — 31 (11+12+6+2)

    В конце встречи нападающий «Куньлуня» Гарет Хант и форвард «Сибири» Евгений Чесалин были удалены за драку.

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