«Сибирь» в серии буллитов победила «Куньлунь»

победилав матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время команды сыграли со счетом 1:1. Никита Шашков вывел гостей вперед, а Джек Родуолд спас хозяев от поражения.

Дело дошло до серии буллитов, в которой сильнее оказались игроки «Сибири». Победный штрафной реализовал Александр Шаров.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Шашков — 1 (мен.), 22:57 — 0:1. Родеволд — 1 (бол., Лесли), 47:05 — 1:1Победный буллит: ШаровВратари: Джурасик — КостинШтраф: 37 — 39Броски: 17 (8+2+6+1) — 31 (11+12+6+2)

В конце встречи нападающий «Куньлуня» Гарет Хант и форвард «Сибири» Евгений Чесалин были удалены за драку.