Российский вратарь попросил обмен из «Рейнджерс»

Российский вратарьпопросилоб обмене.

26-летний голкипер выразил желание покинуть команду, сообщает журналист Артур Стэйпл.

Также обмен запросил еще один хоккеист клуба из Нью-Йорка — 24-летний нападающий Жюльен Готье. Оба хоккеиста находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

Георгиев провел 33 матча в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,92 шайбы и отражая 89,8% бросков. В плей-офф россиянин провел две игры.

Готье записал на свой счет 7 (3+4) баллов в 49 играх.