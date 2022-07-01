Так не доставайся ж ты никому. ЦСКА пытается отправить вратаря Федотова в армию

По данным издания, группы оперативников уголовного розыска с сотрудниками СОБР с утра 1 июля заняли выжидательные позиции в разных точках Петербурга, где мог появиться 25-летний вратарь. В итоге серебряного призера Пекина-2022 взяли в Купчино, на выходе из ледовой арены.
По данным издания, ссылающегося на источник близкий к ситуации, Федотов якобы недавно сообщил тренерскому составу и руководству ЦСКА, что более не готов играть за клуб и собирается покинуть Россию, «таким образом, он самовольно и незаконно расторгает контракт с хоккейным клубом».
Однако контракт Федотова, который в прошлом сезоне стал с ЦСКА обладателем Кубка Гагарина-2022, закончился 30 апреля. Он подписывал соглашение в 2020-м с челябинским «Трактором» — на два года.
В 2021-м его обменяли в ЦСКА, а по правилам КХЛ, если игрока меняют при действующем контракте, то он перезаключается на тех же условиях, которые были в прежнем клубе.
На официальном сайте КХЛ, где у каждого игрока указаны действующие контракты, у Федотова — пустота.
По информации РЕН ТВ, ранее в ЦСКА Федотову уже намекали, что такие события могут произойти, если он не подпишет новый контракт с клубом
7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год, уже на правах свободного агента.
«Матч ТВ» утверждает, что обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где заявили, что не располагают информацией о задержании хоккеиста. Сам Федотов свое задержание комментировать не стал.
В ЦСКА заявили, что узнали информацию о задержании Федотова из СМИ. «Уверены, что компетентные органы разберутся в этой ситуации», — сказали в клубе КХЛ изданию Sport24.
Отметим, что игра в ЦСКА не засчитывается за службу в армии, как это было некогда. Все хоккейные клубы давно имеют профессиональный статус и к своим ведомствам юридически никак не относятся — ни СКА, ни ЦСКА, ни «Динамо».
Вопросы службы спортсменов, как правило, решаются клубами в неофициальном порядке. Не пора ли начать волноваться остальным «призывникам» в КХЛ, собравшимся за океан?