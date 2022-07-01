Так не доставайся ж ты никому. ЦСКА пытается отправить вратаря Федотова в армию

Просьба в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришла из военной прокуратуры, где сообщили, что «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии». Таким образом, по статье 328 УК ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

По данным издания, группы оперативников уголовного розыска с сотрудниками СОБР с утра 1 июля заняли выжидательные позиции в разных точках Петербурга, где мог появиться 25-летний вратарь. В итоге серебряного призера Пекина-2022 взяли в Купчино, на выходе из ледовой арены.

По данным издания, ссылающегося на источник близкий к ситуации, Федотов якобы недавно сообщил тренерскому составу и руководству ЦСКА, что более не готов играть за клуб и собирается покинуть Россию, «таким образом, он самовольно и незаконно расторгает контракт с хоккейным клубом».

Иван Федотов globallookpress.com

Однако контракт Федотова, который в прошлом сезоне стал с ЦСКА обладателем Кубка Гагарина-2022, закончился 30 апреля. Он подписывал соглашение в 2020-м с челябинским «Трактором» — на два года.

В 2021-м его обменяли в ЦСКА, а по правилам КХЛ, если игрока меняют при действующем контракте, то он перезаключается на тех же условиях, которые были в прежнем клубе.

На официальном сайте КХЛ, где у каждого игрока указаны действующие контракты, у Федотова — пустота.

Борис Майоров Двукратный олимпийский чемпион Федотова разыскивают правоохранительные органы за уклонение от военной службы? Он же уехал в НХЛ. Остался еще в России? Я думаю, что это происки ЦСКА. Ваня не захотел оставаться в клубе, он призывного возраста, а давайте призовем его в армию. Другого варианта быть не может.

По информации РЕН ТВ, ранее в ЦСКА Федотову уже намекали, что такие события могут произойти, если он не подпишет новый контракт с клубом

7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год, уже на правах свободного агента.

Иван Федотов globallookpress.com

«Матч ТВ» утверждает, что обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где заявили, что не располагают информацией о задержании хоккеиста. Сам Федотов свое задержание комментировать не стал.

В ЦСКА заявили, что узнали информацию о задержании Федотова из СМИ. «Уверены, что компетентные органы разберутся в этой ситуации», — сказали в клубе КХЛ изданию Sport24.

Отметим, что игра в ЦСКА не засчитывается за службу в армии, как это было некогда. Все хоккейные клубы давно имеют профессиональный статус и к своим ведомствам юридически никак не относятся — ни СКА, ни ЦСКА, ни «Динамо».

Светлана Журова Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Спортсмены, как и все обычные люди, должны служить — в спортивных ротах, на военных кафедрах. Вне зависимости от того, хоккеисты это, футболисты или конькобежцы. Для тех, кто входит в состав сборной России, есть специальная директива, что их можно не забирать в армию. И если он выступает за национальную команду, то федерация должна была подавать специальную бумагу в министерство обороны. Это должна была сделать Федерация хоккея России. Подавалась ли эта директива или нет, это уже вопрос к ФХР.

Вопросы службы спортсменов, как правило, решаются клубами в неофициальном порядке. Не пора ли начать волноваться остальным «призывникам» в КХЛ, собравшимся за океан?