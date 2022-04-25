ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» снова стала чемпиономДесятилетие «Баварии»: Пусть пиво течет рекой!
  • 00:30
    • «Барселона» дома проиграла «Райо Вальекано»
  • 00:08
    • Гол Тонали подарил «Милану» 3 очка в матче с «Лацио»
  • 21:25
    • Гол Эджуке принес ЦСКА победу над «Динамо»
  • 20:24
    • «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби с «Эвертоном»
  • 23:49
    • «Марсель» победил «Реймс» в выездном матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Вице-президент «Металлурга»: Превзошли ЦСКА по исполнительскому мастерству

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг ЦСКА КХЛ
    Первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина.

    «Металлург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Металлург»

    Счет в серии 3-1 в пользу «Магнитки». 5-я игра состоится 26 апреля в Магнитогорске.

    «Нет, ну по игре такого превосходства не было. По исполнительскому мастерству — да, превосходство было.

    А игра довольно-таки напряженная. Она не должна никого расслаблять. ЦСКА — не такая команда. Серия идет до четырех побед, бороться надо будет.

    Но ребята молодцы, что не стали ввязываться в эти ужимки и прыжки, как я их называю, которые возникли после определенного счета. Наши игроки не стали отвечать, сыграли в общем-то нормально.

    Давно не играли с ЦСКА, нужно было привыкнуть к их стилю. Одно дело их просматривать, а другое — работать с ними на льду.

    В первом матче наш тренерский штаб увидел определенные вещи, которые надо было убрать. Вторая игра уже получилась у нас.

    Естественно, и после нее убрали некоторые неудачные вещи, поэтому третий матч получился еще лучше. Команда прибавляет по ходу серии», — сказал Ласьков «Известиям».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли «быки» прервать безвыигрышную серию матчей с «Зенитом»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Драконы» загрызут «Брагу»
  • «Брага» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Удачная гастроль «Старой Сеньоры»?
  • «Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    12.91
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ордабасы — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Даллас Маверикс — Юта Джаз
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Севенти Сиксерс — Торонто Рэпторс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие