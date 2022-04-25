Вице-президент «Металлурга»: Превзошли ЦСКА по исполнительскому мастерству

Первый вице-президент и директорпрокомментировал победу над(1:0) в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина.

Счет в серии 3-1 в пользу «Магнитки». 5-я игра состоится 26 апреля в Магнитогорске.

«Нет, ну по игре такого превосходства не было. По исполнительскому мастерству — да, превосходство было.

А игра довольно-таки напряженная. Она не должна никого расслаблять. ЦСКА — не такая команда. Серия идет до четырех побед, бороться надо будет.

Но ребята молодцы, что не стали ввязываться в эти ужимки и прыжки, как я их называю, которые возникли после определенного счета. Наши игроки не стали отвечать, сыграли в общем-то нормально.

Давно не играли с ЦСКА, нужно было привыкнуть к их стилю. Одно дело их просматривать, а другое — работать с ними на льду.

В первом матче наш тренерский штаб увидел определенные вещи, которые надо было убрать. Вторая игра уже получилась у нас.

Естественно, и после нее убрали некоторые неудачные вещи, поэтому третий матч получился еще лучше. Команда прибавляет по ходу серии», — сказал Ласьков «Известиям».