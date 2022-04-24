Воробьев: Какая игра! Горжусь своими ребятами, что во втором периоде провели смену в пять минут

Главный тренерпрокомментировал победу надсо счетом 1:0 в третьем матче финала Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Магнитки».

«Какая игра! Горжусь своими ребятами, что во втором периоде провели смену в пять минут. Эта смена, однозначно, ключевая в этом матче. Ребята просто встали в какой-то момент.

Мы выстояли, в третьем периоде ребята пластались. Вася (Кошечкин) здорово сыграл. Васю давно знаю, я с ним еще играл. Он здорово отыграл два этих матчах. У нас впереди еще шаг.

Легендарная смена Дронова, Минулина и Карпова? Сравнивать с Ковалевым сложно, там была другая ситуация, его проучить хотели. Тут ребята выстояли, красавцы. Не знаю, назвать ли ее легендарной.

Спросил их потом, как они себя чувствуют. В перерыве первое, что сказал: "Все, выдохнули, успокоились". Надеюсь, сейчас успокоил, сказал пару ласковых, в прямом смысле ласковых.

Причина такого количества пробросов в том, что защитники ЦСКА постоянно закрывали зону, нам приходилось выходить не через пас, а через выбросы. Будем искать ключи к этому», — передает слова Воробьева Sport24.