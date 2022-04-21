Зернов: Здорово, что много забили, но и пропустили много, будем разбирать ошибки

Нападающийпрокомментировал победу над(6:4) во втором матче финала Кубка Гагарина.

Во втором периоде команды забросили 7 шайб (4:3), что стало рекордным результатом для одного периода в финале Кубка Гагарина.

«Голевая игра получилась. Здорово, что много забили, но и пропустили много. Будем смотреть видео, разбирать ошибки.

Голевой второй период получился. В прошлом матче проиграли этот отрезок, и матч. Была задача не проиграть второй период, что мы и сделали.

Он очень важен. Кто меньше допускает потерь на синей линии, кто лучше меняется — отсюда и опасные моменты. ЦСКА это здорово делает.

ЦСКА четвёртый год подряд играет в финале, системная, хорошая команда. Хуже они точно не стали играть. Сравнивать сложно — похожие команды.

Приятно ли, когда много голов? Приятно просто побеждать. Победа есть победа. Сегодня мы классно реализовали свои моменты.

Все вратари не любят, когда трафик перед воротами, когда они не видят шайбу. Надо стараться закрывать видимость и доводить шайбу до ворот, какой бы вратарь не был», — приводит слова игрока пресс-служба КХЛ.

Благодаря победе в этом матче «Металлург» сравнял счет в серии — 1-1. Третья игра противостояния состоится 22 апреля в Москве.