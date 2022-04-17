ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии«Ливерпуль» укрепился в вере: невозможное возможно
  • 23:54
    • ПСЖ обыграл «Марсель», два гола Месси отменили из-за офсайда
  • 22:27
    • «Лейпциг» минимально выиграл у «Байера»
  • 21:29
    • «Сельта» на выезде одолела «Атлетик»
  • 21:20
    • ПСВ в 10 раз выиграл Кубок Нидерландов
  • 20:31
    • «Челси» победил «Кристал Пэлас» и вышел в финал Кубка Англии
    Все новости спорта

    «Флорида» разгромила «Детройт»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Детройт Ред Уингз Флорида Пантерз
    «Флорида» в гостях разгромила «Детройт» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Александр Барков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Барков

    У «пантер» дубль сделал Антон Лунделл и еще одну шайбу на свой счет записал Максим Мамин. Александр Барков оформил две результативные передачи.

    Джонатана Юбердо, который забивал на протяжении 13 матчей, не смог отметиться.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Флорида» — 1:6 (0:0, 0:4, 1:2)
    Голы: Дюклер — 31 (Барков, Монтур), 25:02 — 0:1. Райнхарт — 28 (Марчмент, Линдбом), 26:32 — 0:2. Лунделл — 17 (Райнхарт), 34:23 — 0:3. Мамин — 6 (Луостаринен, Хернквист), 34:51 — 0:4. Лунделл — 18 (мен., Барков), 45:04 — 0:5. Сутер — 14 (Врана, Задина), 52:04 — 1:5. Форслинг — 9 (Жиру, Монтур), 53:14 — 1:6Вратари: Неделькович — НайтШтраф: 4 — 6Броски: 34 (12+13+9) — 39 (13+16+10)

    Вратарь Сергей Бобровский на лед не вышел. Он остался в запасе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Магнитка» готова устроить ЦСКА «теплый» прием
  • «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Барса» пропустит, но все равно выиграет?
  • «Барселона» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Наполи» прервет серию «Ромы»?
  • «Наполи» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Барселона — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Аталанта — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Колорадо — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Торонто — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Чжан Шуай — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Гоффен — Краинович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие