«Флорида» разгромила «Детройт»

в гостях разгромиласо счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У «пантер» дубль сделал Антон Лунделл и еще одну шайбу на свой счет записал Максим Мамин. Александр Барков оформил две результативные передачи.

Джонатана Юбердо, который забивал на протяжении 13 матчей, не смог отметиться.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Флорида» — 1:6 (0:0, 0:4, 1:2) Голы: Дюклер — 31 (Барков, Монтур), 25:02 — 0:1. Райнхарт — 28 (Марчмент, Линдбом), 26:32 — 0:2. Лунделл — 17 (Райнхарт), 34:23 — 0:3. Мамин — 6 (Луостаринен, Хернквист), 34:51 — 0:4. Лунделл — 18 (мен., Барков), 45:04 — 0:5. Сутер — 14 (Врана, Задина), 52:04 — 1:5. Форслинг — 9 (Жиру, Монтур), 53:14 — 1:6Вратари: Неделькович — НайтШтраф: 4 — 6Броски: 34 (12+13+9) — 39 (13+16+10)

Вратарь Сергей Бобровский на лед не вышел. Он остался в запасе.