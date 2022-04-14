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    Федоров: Напряженная серия. Напряженная игра. Классный соперник

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над СКА (4-3) в финальной серии Западной конференции.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Напряженная серия. Напряженная игра. Классный соперник. Всю серию СКА хорошо двигал шайбу. Нам пришлось очень нелегко, чтобы сдерживать их атакующий напор.

    Экстра-пас, который они всегда демонстрируют, вводит любого соперника в небольшую панику. Рад за ребят, рад за команду.

    "Металлург" доказал, что может играть и выигрывать в любых ситуациях. Это очень подвижная команда с определенным уровнем мастерства. Они здорово играют с шайбой, как и команда СКА.

    Илья Петрович (Воробьев), может, и эмоциональный, но на команде это не отражается. А если и отражается, то только в положительную сторону.

    Они быстрее двигаются и быстрее двигают шайбу. Поэтому нам придется за ними погоняться немного», — сказал Федоров Sport24.

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