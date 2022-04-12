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    Бурдасов: Играют две сильные команды, ни одна не хочет уступать

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    Нападающий СКА Антон Бурдасов подвёл итоги шестого матча финальной серии Западной конференции с ЦСКА (1:3).

    Антон Бурдасов
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    Антон Бурдасов

    Счет в серии стал 3-3. Финальный матч серии между СКА и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 14 апреля.

    «Самое главное — не мои проходы, а победа команды. Если будет шанс, то конечно, но ЦСКА хорошо играет в обороне, это не так легко сделать.

    Надо играть и когда дают удаления, и когда не дают. Это зависит от судей, а не от нас. Сегодня они дали поиграть, все четыре звена провели одинаковое время, тоже плюс.

    Если быть злым, то только на себя. В последний момент в большинстве перекрыли линию после передачи на меня, я мог спуститься чуть правее, тогда я бы замыкал передачу.

    Может, ребята молодые у нас, но всё схватывают на лету. Все понимают, в какой ситуации мы находимся, что будет седьмая встреча.

    Показательно, что играют две сильные команды, ни одна не хочет уступать. Молодые ребята это понимают», — передаёт слова Бурдасова «Чемпионат».

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