Бурдасов: Играют две сильные команды, ни одна не хочет уступать

Нападающийподвёл итоги шестого матча финальной серии Западной конференции с(1:3).

Счет в серии стал 3-3. Финальный матч серии между СКА и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 14 апреля.

«Самое главное — не мои проходы, а победа команды. Если будет шанс, то конечно, но ЦСКА хорошо играет в обороне, это не так легко сделать.

Надо играть и когда дают удаления, и когда не дают. Это зависит от судей, а не от нас. Сегодня они дали поиграть, все четыре звена провели одинаковое время, тоже плюс.

Если быть злым, то только на себя. В последний момент в большинстве перекрыли линию после передачи на меня, я мог спуститься чуть правее, тогда я бы замыкал передачу.

Может, ребята молодые у нас, но всё схватывают на лету. Все понимают, в какой ситуации мы находимся, что будет седьмая встреча.

Показательно, что играют две сильные команды, ни одна не хочет уступать. Молодые ребята это понимают», — передаёт слова Бурдасова «Чемпионат».