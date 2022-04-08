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    Светлов: Если серия затянется, быстрый СКА может нейтрализовать преимущество ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА СКА КХЛ
    Известный тренер Сергей Светлов прокомментировал разгромную победу ЦСКА над СКА (6:2) в третьем матче финальной серии Западной конференции КХЛ.

    Сергей Светлов
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    Сергей Светлов

    Счет в серии 2-1 в пользу ЦСКА.

    «Перед стартом дерби говорил о том, что СКА реальнее находить свои шансы именно в длинной серии, которой Санкт-Петербургу еще нужно добиться. Все-таки ЦСКА — более опытная и зрелая команда, которая готова побеждать именно сегодня, тогда как в СКА много молодых, которым еще расти и расти.

    Но если серия затянется, то более быстрый и маневренный Питер может нейтрализовать преимущество соперника.

    В третьем матче СКА достойно отыграл два периода. Но в третьем периоде ЦСКА резко прибавил, на мой взгляд, это был лучший отрезок армейцев Москвы в этом сезоне. СКА не сдавался, сделал рокировку Юханссон — Самонов, потом заменил вратаря на шестого полевого, но результат по делу.

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    • Гол Соркина на старте третьего периода — переломный момент матча. Чувствуется, что этот молодой игрок действует в связке с таким тонким форвардом, как Попов, набирается у него хитрости. Соркин бросал с нулевого угла, но очень вовремя, поймав вратаря СКА на движении. Просто так такие важные голы не забиваются, это талант.

    Я бы не сказал, что эта победа ЦСКА перелом в серии. После поражения в первом матче СКА провел домашнюю работу, во второй игре, в общем-то, доминировал и счет сравнял. Та же ситуация была и в серии со "Спартаком", когда за счет деталей Санкт-Петербург прибавлял по ходу серии.

    Считаю, что решающие матчи в дерби еще впереди», — приводит слова Светлова Russia-hockey.

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