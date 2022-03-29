Вайсфельд объяснил, почему в «Салавате» долгое время ориентировались на легионеров

Известный хоккейный экспертрассказал, почемудолгое время делал ставку на иностранных хоккеистов.

«Салават долгое время делал ставку на легионеров не из-за того, что они просто хотели легионеров. Это немного иначе работает. Клуб понимает, какими обладает средствами, и исходя из этого приглашает игроков. В клубе знают, какие нужны люди для первого звена, и делают свой выбор на рынке. Вот и всё.

Грубо говоря: российский игрок уровня Хартикайнена — это кто? Допустим, Слепышев. К примеру. Но он в другой команде и вообще не доступен.

Так что на иностранцев в Уфе ориентировались не потому, что они иностранцы, а потому, что на тот момент это был лучший вариант с точки зрения "цена-качество".

А сейчас ситуация меняется, но она меняется не только для "Салавата". Да и потом с иностранцами неизвестно — может они еще приедут», — приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

Напомним, «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» (2-4) в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.