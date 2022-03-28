Малкин — в топ-5 лучших российских снайперов в истории НХЛ

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 11:2.

Форвард «пингвинов» Евгений Малкин стал главным героем этого поединка. Форвард оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

Теперь на его счету 440 голов в 970 матчах за карьеру в регулярных чемпионатах. Евгений обошел Павла Буре, у которого 437 голов в 702 матчах, поднявшись в пятерку лучших российских снайперов НХЛ.

Ближайшей целью Малкина является Илья Ковальчук, который занимает четвертое место, забив 443 гола в 926 матчах. Лидирует форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — 772 гола в 1262 матчах.