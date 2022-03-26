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    СКА — «Спартак»: Стали известны составы на пятый матч в серии

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    Сегодня, 26 марта, в Ледовом дворце в Петербурге пройдёт пятый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет московский «Спартак». Встреча начнётся в 17:30 мск. Команды опубликовали стартовые составы на матч.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    СКА:

    Юханссон (Самонов);
    Ожиганов — Фантенберг, Кузьменко — Комаров — Бурдасов;
    Лехтонен — Робинсон, Гусев — Воробьёв — Моисеев;
    Фальковский — Солянников, Галимов — Хуснутдинов — Волков;
    Пыленков, Цицюра — Грошев — Бардаков — Кетов.

    «Спартак»:

    Данск (Красиков);
    Хед — Брынцев, Широков — Лехтеря — Петтерссон;
    Вишневский — Ручкин, Дроздов — Локтионов — Хохлачёв;
    Ержабек — Евенко, Кугрышев — Галузин — Цыплаков;
    Савиков — Пономарёв, Солодухин — Шипов — Талалуев.

    Напомним, после четырёх игр армейцы ведут в серии — 3-1.

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