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    «Авангард» заявил на пятый матч серии с «Металлургом» только шесть защитников

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    Сегодня магнитогорский «Металлург» примет омский «Авангард» в рамках пятого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени. На данный момент в серии ничья — 2-2.

    Шимон Грубец
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    Шимон Грубец

    Стали известны стартовые составы команд.

    В составе «Металлурга» не сыграют Коробкин, Пашнин и Минулин. Их заменят Хабаров, Хультстрём и Кошелев. «Авангард» заявил на матч лишь три пары защитников.

    «Металлург»:

    Кошечкин (Налимов);
    Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Коростелёв;
    Маклюков — Хабаров, Голдобин — Зернов — Карпов;
    Дронов — Хультстрём, Лайпсик — Майе — Кошелев;
    Николаев, Никонцев — Неколенко — Акользин; Юров.

    «Авангард»:

    Грубец (Демченко, Дианов);
    Шарипзянов — Береглазов, Цегларик — Найт — Грицюк;
    Сведберг — Емелин, Брюквин — Прохоркин — Якупов;
    Чистяков — Давыдов, Толчинский — Семёнов — Телегин;
    Комаров — Каблуков — Жарков; Дедунов, Сошников.

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