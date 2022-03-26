«Авангард» заявил на пятый матч серии с «Металлургом» только шесть защитников

Шимон Грубец Фото: globallookpress.com
Стали известны стартовые составы команд.
В составе «Металлурга» не сыграют Коробкин, Пашнин и Минулин. Их заменят Хабаров, Хультстрём и Кошелев. «Авангард» заявил на матч лишь три пары защитников.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Коростелёв;
Маклюков — Хабаров, Голдобин — Зернов — Карпов;
Дронов — Хультстрём, Лайпсик — Майе — Кошелев;
Николаев, Никонцев — Неколенко — Акользин; Юров.
«Авангард»:
Грубец (Демченко, Дианов);
Шарипзянов — Береглазов, Цегларик — Найт — Грицюк;
Сведберг — Емелин, Брюквин — Прохоркин — Якупов;
Чистяков — Давыдов, Толчинский — Семёнов — Телегин;
Комаров — Каблуков — Жарков; Дедунов, Сошников.