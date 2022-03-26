«Авангард» заявил на пятый матч серии с «Металлургом» только шесть защитников

Сегодня магнитогорскийпримет омскийв рамках пятого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени. На данный момент в серии ничья — 2-2.

Стали известны стартовые составы команд.

В составе «Металлурга» не сыграют Коробкин, Пашнин и Минулин. Их заменят Хабаров, Хультстрём и Кошелев. «Авангард» заявил на матч лишь три пары защитников.

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);

Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Коростелёв;

Маклюков — Хабаров, Голдобин — Зернов — Карпов;

Дронов — Хультстрём, Лайпсик — Майе — Кошелев;

Николаев, Никонцев — Неколенко — Акользин; Юров.

«Авангард»:

Грубец (Демченко, Дианов);

Шарипзянов — Береглазов, Цегларик — Найт — Грицюк;

Сведберг — Емелин, Брюквин — Прохоркин — Якупов;

Чистяков — Давыдов, Толчинский — Семёнов — Телегин;

Комаров — Каблуков — Жарков; Дедунов, Сошников.