Форвард «Трактора» Седлак пропустит пятый матч с «Салаватом» после силового Панина

Лукаш Седлак Фото: globallookpress.com
Матч пропустит форвард «Трактора» Лукаш Седлак, получивший травму в четвёртом матче после жёсткого силового приёма защитника «Салавата» Григория Панина. Российский игрок обороны также пропустит встречу — из-за дисквалификации.
«Трактор»:
Вилл (Гарипов);
Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;
Телегин — Бэйлен, Тертышный — Стась — Гика;
Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Капустин;
Кирпичников, Основин — Фатеев — Потапов; Рользигер.
«Салават Юлаев»:
Шарыченков (Скрынник);
Коледов — Науменков, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Мухамадуллин — Хафизуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;
Зубарев — Бирюков, Санников — Картаев — Кузьмин;
Комаров, Алалыкин — Пименов — Пустозёров; Скориков.
Напомним, счёт в серии — 2-2.