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    • Форвард «Трактора» Седлак пропустит пятый матч с «Салаватом» после силового Панина
    Все новости спорта

    Форвард «Трактора» Седлак пропустит пятый матч с «Салаватом» после силового Панина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Салават Юлаев
    Челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев» опубликовали составы на пятый матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022.

    Лукаш Седлак
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    Лукаш Седлак

    Матч пропустит форвард «Трактора» Лукаш Седлак, получивший травму в четвёртом матче после жёсткого силового приёма защитника «Салавата» Григория Панина. Российский игрок обороны также пропустит встречу — из-за дисквалификации.

    «Трактор»:

    Вилл (Гарипов);
    Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;
    Телегин — Бэйлен, Тертышный — Стась — Гика;
    Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Капустин;
    Кирпичников, Основин — Фатеев — Потапов; Рользигер.

    «Салават Юлаев»:

    Шарыченков (Скрынник);
    Коледов — Науменков, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
    Мухамадуллин — Хафизуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;
    Зубарев — Бирюков, Санников — Картаев — Кузьмин;
    Комаров, Алалыкин — Пименов — Пустозёров; Скориков.

    Напомним, счёт в серии — 2-2.

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