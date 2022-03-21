ЦСКА вырвал победу у «Динамо» в матче плей-офф КХЛ

Иван Федотов Фото: globallookpress.com
«Армейцы» выиграли 2:1. Счет открыл Владислав Провольнев, но до конца второго периода гости сравняли усилиями Михаила Фисенко.
Победную шайбу в матче забросил Семен Панкратов.
КХЛ. Запад. 1/2 финала конференций. Третий матч
«Динамо М» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Провольнев — 2 (Соркин, Светлаков), 25:00 — 0:1. Фисенко — 1 (Бойков, Игумнов), 35:45 — 1:1. Панкратов — 2 (Абрамов), 53:40 — 1:2Вратари: Еременко (59:10) — ФедотовШтраф: 4 — 4Броски: 32 (4+19+9) — 24 (8+5+11)
После этой победы ЦСКА ведет в серии 3:0. Очередная виктория выведет команду в финал плей-офф.