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    • «Салават Юлаев» с победы начал серию с «Трактором»
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    Ткачёв: Хоккеисты «Салавата» стараются не хуже уехавших легионеров

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв прокомментировал поражение в матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:1).

    Владимир Ткачёв
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    Владимир Ткачёв

    «Бывают такие матчи, когда игра идёт до гола. "Салават Юлаев" сегодня первым забил и здорово оборонялся: много бросков заблокировали, здорово сыграли в меньшинстве. В таких встречах нужно уметь переломить ход игры. Сыграть где-то через себя. Нам сегодня этого не удалось.

    Сохраняли спокойствие и концентрацию, старались не сбиваться на индивидуальную игру. Старались всё-таки выполнять задание. Были опасные моменты, ребята самоотверженно пластались. В плане эмоций всё было отлично.

  • «Салават Юлаев» с победы начал серию с «Трактором»
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    • Я не думаю, что была какая-то недооценка. Ещё до старта серии говорили, что в плей-офф совершенно другая игра. Ребята вышли и бились. Они же бьются не хуже других ребят, выходят и отдают себя полностью игре. Стараются не хуже легионеров, которые уехали. Здесь игра идёт от ножа, кто лучше выполнит игровое задание, кто больше заблокирует бросков.

    Это плей-офф. Здесь один наброс может решить исход матча. Как сегодня показала игра, один гол может многое решить. Бросок, добивание — гол. Потом попробуй взломай эту оборону. Все умеют обороняться. Эта система игры во всех клубах сейчас. Ребята стараются эту систему выполнять. Недооценки не было.

    Игра была очень похожа, с той точки зрения, что у команд одинаковый раскат и откат. Система игры — зеркальная. Для болельщиков это кажется немного скучным, но у нас такая схема.

    В четырёх матчах из пяти в плей-офф "Трактор" пропускает первым. В чём причина? Это хоккей, соперник тоже может забить», — цитирует Ткачёва официальный сайт клуба.

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