Хартли: Грицюк — отличный пример развития игрока, мы видим его прогресс

Главный тренер «Авангарда»после победы над(2:0) в контрольном матче поделился мнением о прогрессе нападающего

«Я очень доволен качеством нашей игры. Мы были терпеливы, отнеслись к сегодняшней встрече, как к выездному матчу плей-офф. Именно это нас ожидает в первых двух матчах первой серии.

Ребята были сконцентрированы, надежны в обороне, мы забили в большинстве. Думаю, во втором и третьем периоде мы катались лучше. В первом же периоде были немного нерешительны. Но затем вернулись к своей игре и очень хорошо себя показали.

В плей-офф главное — самоотдача. Важен не только талант, но и дисциплина, а такие нюансы, как блокированные броски, вбрасывания, заслон обзора вратарю, зачастую решают исход целой серии. Казань будет готова, мы будем готовы. Сейчас настает время для настоящих воинов. Плей-офф — дело чемпионов.

Грицюк — отличный пример развития игрока. С того самого дня, как он приехал в расположение команды три года назад, мы видим его прогресс. И это его заслуга. Он старается, серьезно относится к делу, стремится учиться.

Мы всегда стремимся обучить, но, как в школе, должно быть еще и желание обучаться, стремление работать. У него это есть. Если посмотреть на то, как он играет за наш клуб, как выступил за сборную, я ни капли не удивлен, ведь это отличная история успеха», — сказал Хартли клубной пресс-службе.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине Грицюк реализовал победный буллит в полуфинальной матче с Швецией.