Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юри АльбертоПодводим итоги. Топ зимних трансферов РПЛ
  • 20:35
    • ISU сократит количество компонентов в фигурном катании и изменит критерии их оценки
  • 17:27
    • Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Дубае
    Все новости спорта

    Хартли: Грицюк — отличный пример развития игрока, мы видим его прогресс

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард ЦСКА КХЛ Сборная России
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после победы над ЦСКА (2:0) в контрольном матче поделился мнением о прогрессе нападающего Арсения Грицюка.

    Арсений Грицюк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсений Грицюк

    «Я очень доволен качеством нашей игры. Мы были терпеливы, отнеслись к сегодняшней встрече, как к выездному матчу плей-офф. Именно это нас ожидает в первых двух матчах первой серии.

    Ребята были сконцентрированы, надежны в обороне, мы забили в большинстве. Думаю, во втором и третьем периоде мы катались лучше. В первом же периоде были немного нерешительны. Но затем вернулись к своей игре и очень хорошо себя показали.

    В плей-офф главное — самоотдача. Важен не только талант, но и дисциплина, а такие нюансы, как блокированные броски, вбрасывания, заслон обзора вратарю, зачастую решают исход целой серии. Казань будет готова, мы будем готовы. Сейчас настает время для настоящих воинов. Плей-офф — дело чемпионов.

    Грицюк — отличный пример развития игрока. С того самого дня, как он приехал в расположение команды три года назад, мы видим его прогресс. И это его заслуга. Он старается, серьезно относится к делу, стремится учиться.

    Мы всегда стремимся обучить, но, как в школе, должно быть еще и желание обучаться, стремление работать. У него это есть. Если посмотреть на то, как он играет за наш клуб, как выступил за сборную, я ни капли не удивлен, ведь это отличная история успеха», — сказал Хартли клубной пресс-службе.

    Напомним, что на Олимпиаде в Пекине Грицюк реализовал победный буллит в полуфинальной матче с Швецией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «МЮ» одолеть «матрасников» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Бенфика» устроит сенсацию в первом матче с «Аяксом»?
  • «Бенфика» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 3.28
    •
  • «Ливерпуль» учинит разгром «Лидсу»?
  • «Ливерпуль» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Бенфика — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Бетис — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торонто — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие