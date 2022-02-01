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    «Йокерит» намерен продолжить выступления в КХЛ ближайшие годы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Йокерит
    Финский «Йокерит» на официальном сайте заявил, что клуб не собирается выступать в другой хоккейной лиге.

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    «Йокерит» намерен выступать в Континентальной хоккейной лиге в ближайшие годы, переход куда-либо не планируется«, — говорится в сообщении.

    Ранее сайт Iltalehti выпустил статью, в которой заявил, что "Йокерит" может выйти из состава участников КХЛ. Финский клуб выступает в лиге восьмой сезон (с сезона-2014/2015), наивысшим достижением является выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина в 2015 и 2018 году, где они в обоих случаях уступали в серии ЦСКА (1-4 и 2-4 соответственно). В 2020 году финны также преодолели первый раунд, но плей-офф турнира был отменён из пандемии коронавируса.

    На момент приостановки текущего регулярного сезона "Йокерит" занимал третье место в таблице Западной конференции, набрав 64 очка после 47 матчей.

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