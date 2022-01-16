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    «Вашингтон» всухую победил «Айлендерс»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс
    «Вашингтон» победил «Айлендерс» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    У «Кэпиталз» шайбами отметились Том Уилсон и Александр Овечкин, который забил в пустые ворота.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Вашингтон» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Уилсон — 10 (Протас), 4:35 — 0:1. Овечкин — 25 (п.в., Кузнецов, Бэкстрем), 59:49 — 0:2Вратари: Варламов (57:52 — 59:49) — ВанечекШтраф: 4 — 6Броски: 23 (7+8+8) — 36 (16+10+10)

    После этого матча «Вашингтон» с 51 очком занимает 4 место в Восточной конференци. Он прервал серию из четырех поражений подряд. «Айлендерс» с 28 очками на 13 строчке.

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