«Вашингтон» всухую победил «Айлендерс»

победилсо счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У «Кэпиталз» шайбами отметились Том Уилсон и Александр Овечкин, который забил в пустые ворота.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Вашингтон» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы: Уилсон — 10 (Протас), 4:35 — 0:1. Овечкин — 25 (п.в., Кузнецов, Бэкстрем), 59:49 — 0:2Вратари: Варламов (57:52 — 59:49) — ВанечекШтраф: 4 — 6Броски: 23 (7+8+8) — 36 (16+10+10)

После этого матча «Вашингтон» с 51 очком занимает 4 место в Восточной конференци. Он прервал серию из четырех поражений подряд. «Айлендерс» с 28 очками на 13 строчке.