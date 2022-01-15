ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Миннесота» разгромила «Анахайм», Капризов набрал два очка

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 января

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Даллас Старз Миннесота Уайлд Анахайм Дакс Колорадо Эвеланш Аризона Койотс
    Вся лентаСамое главное
    Андрей ШевченкоНа клубной карьере Шевченко в Европе рано ставить крест «Миннесота» продлили серию побед до трех матчей НХЛ. «Миннесота» разгромила «Анахайм», Капризов набрал два очка Рахим Стерлинг и Бернарду СилваАПЛ. «Ман Сити» принимает «Челси», «Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом»
  • 08:25
    • Жиго не планирует продлевать контракт со «Спартаком»
  • 08:10
    • Холанд заявил, что «Боруссия» оказывает на него давление
  • 23:11
    • Фигурист Кондратюк стал победителем чемпионата Европы в Таллине
  • 01:08
    • «Ницца» победила «Нант»
  • 00:28
    • Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург», забив 5 мячей
    Все новости спорта
    «Миннесота» продлили серию побед до трех матчей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Миннесота» продлили серию побед до трех матчей

    «Флорида» — «Даллас» — 7:1

    Одним из лучших в этом матче был нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, забросивший одну шайбу и сделавший три результативные передачи.

    В 37-ми матчах текущего сезона канадец набрал 51 (14+37) очко. Быстрее Юбердо отметки в 50 очков за сезон в истории «Флориды» достигал только Павел Буре, которому хватило 34 матчей в сезоне-1999/2000.

    Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

    «Флорида» выиграла 7 из 8 последних матчей и лидирует в общей таблице НХЛ.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Даллас» — 7:1 (2:0, 4:0, 1:1)
    Голы: Форслинг — 1 (Беннетт, Юбердо), 3:07 — 1:0. Дюклер — 15 (Юбердо), 8:50 — 2:0. Верхэге — 11 (Барков, Монтур), 25:33 — 3:0. Юбердо — 14 (Дюклер), 26:03 — 4:0. Беннетт — 12 (бол., Монтур, Лунделл), 32:37 — 5:0. Беннетт — 13, 35:30 — 6:0. Хинтц — 15 (Линделл), 41:06 — 6:1. Беннетт — 14 (Дюклер, Юбердо), 55:54 — 7:1Вратари: Бобровский — Эттингер (Худобин, 26:03)Шайбы: 4 — 4Броски: 39 (13+13+13) — 30 (10+11+9)

    «Флорида» — «Даллас»

    «Миннесота» — «Анахайм» — 7:3

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором двух результативных передач. В пяти последних матчах он набрал 10 (4+6) очков. А всего в активе россиянина 42 (14+28) очка в 33-х матчах сезона.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Анахайм» — 7:3 (3:1, 0:0, 4:2)
    Голы: Фиала — 8 (Болди, Штурм), 7:25 — 1:0. Хартман — 15 (Зуккарелло, Капризов), 8:52 — 2:0. Комтуа — 2 (Зеграс, Шаттенкирк), 11:39 — 2:1. Зуккарелло — 11 (Капризов), 14:59 — 3:1. Болди — 2 (Годро), 40:30 — 4:1. Зуккарелло — 12, 40:34 — 5:1. Раск — 5 (Фолиньо), 42:05 — 6:1. Грант — 4 (Драйсдейл, Гетцлаф), 44:39 — 6:2. Зеграс — 10 (Фаулер, Комтуа), 46:06 — 6:3. Дамба — 4 (Хартман), 51:47 — 7:3Вратари: Кяхкенен — Столарз (Достал, 42:05)Штраф: 7 — 5Броски: 42 (14+11+17) — 42 (13+12+17)

    «Миннесота» — «Анахайм»

    «Колорадо» — «Аризона» — 4:3 Б

    Ворота «Аризоны» в этом матче защищал Иван Просветов, отразивший 44 броска из 47. Для россиянина это была вторая игра в сезоне и пятая в НХЛ.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Аризона» — 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Рантанен — 16 (Тэйвз, Бураковски), 4:36 — 1:0. Джост — 5 (Макдермид), 12:03 — 2:0. Келлер — 13 (мен.), 17:31 — 2:1. Ларссон — 4 (Лэдд, Кессел), 26:12 — 2:2. Гостисбеер — 7 (Кессел, Крауз), 40:39 — 2:3. Бураковски — 14 (Тэйвз, Макар), 41:08 — 3:3Победный буллит: КадриВратари: Францоуз — ПросветовШтраф: 10 — 12Броски: 47 (18+14+11+4) — 26 (8+12+3+3)

    «Колорадо» — «Аризона»
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кёльн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Штутгарт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Монако — Клермон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие