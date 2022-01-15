НХЛ. «Миннесота» разгромила «Анахайм», Капризов набрал два очка

«Флорида» — «Даллас» — 7:1

Одним из лучших в этом матче был нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, забросивший одну шайбу и сделавший три результативные передачи.

В 37-ми матчах текущего сезона канадец набрал 51 (14+37) очко. Быстрее Юбердо отметки в 50 очков за сезон в истории «Флориды» достигал только Павел Буре, которому хватило 34 матчей в сезоне-1999/2000.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

«Флорида» выиграла 7 из 8 последних матчей и лидирует в общей таблице НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Даллас» — 7:1 (2:0, 4:0, 1:1) Голы: Форслинг — 1 (Беннетт, Юбердо), 3:07 — 1:0. Дюклер — 15 (Юбердо), 8:50 — 2:0. Верхэге — 11 (Барков, Монтур), 25:33 — 3:0. Юбердо — 14 (Дюклер), 26:03 — 4:0. Беннетт — 12 (бол., Монтур, Лунделл), 32:37 — 5:0. Беннетт — 13, 35:30 — 6:0. Хинтц — 15 (Линделл), 41:06 — 6:1. Беннетт — 14 (Дюклер, Юбердо), 55:54 — 7:1Вратари: Бобровский — Эттингер (Худобин, 26:03)Шайбы: 4 — 4Броски: 39 (13+13+13) — 30 (10+11+9)

«Флорида» — «Даллас»

«Миннесота» — «Анахайм» — 7:3

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором двух результативных передач. В пяти последних матчах он набрал 10 (4+6) очков. А всего в активе россиянина 42 (14+28) очка в 33-х матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Анахайм» — 7:3 (3:1, 0:0, 4:2) Голы: Фиала — 8 (Болди, Штурм), 7:25 — 1:0. Хартман — 15 (Зуккарелло, Капризов), 8:52 — 2:0. Комтуа — 2 (Зеграс, Шаттенкирк), 11:39 — 2:1. Зуккарелло — 11 (Капризов), 14:59 — 3:1. Болди — 2 (Годро), 40:30 — 4:1. Зуккарелло — 12, 40:34 — 5:1. Раск — 5 (Фолиньо), 42:05 — 6:1. Грант — 4 (Драйсдейл, Гетцлаф), 44:39 — 6:2. Зеграс — 10 (Фаулер, Комтуа), 46:06 — 6:3. Дамба — 4 (Хартман), 51:47 — 7:3Вратари: Кяхкенен — Столарз (Достал, 42:05)Штраф: 7 — 5Броски: 42 (14+11+17) — 42 (13+12+17)

«Миннесота» — «Анахайм»

«Колорадо» — «Аризона» — 4:3 Б

Ворота «Аризоны» в этом матче защищал Иван Просветов, отразивший 44 броска из 47. Для россиянина это была вторая игра в сезоне и пятая в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Аризона» — 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Рантанен — 16 (Тэйвз, Бураковски), 4:36 — 1:0. Джост — 5 (Макдермид), 12:03 — 2:0. Келлер — 13 (мен.), 17:31 — 2:1. Ларссон — 4 (Лэдд, Кессел), 26:12 — 2:2. Гостисбеер — 7 (Кессел, Крауз), 40:39 — 2:3. Бураковски — 14 (Тэйвз, Макар), 41:08 — 3:3Победный буллит: КадриВратари: Францоуз — ПросветовШтраф: 10 — 12Броски: 47 (18+14+11+4) — 26 (8+12+3+3)