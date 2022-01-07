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    «Витязь» одержал волевую победу над ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Витязь
    В домашнем матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА принимал подольский «Витязь». Игра завершилась со счётом 3:4 в пользу гостей, после ОТ.

    Миро Аалтонен
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    Миро Аалтонен

    За ЦСКА шайбу забрасывали Андрей Светлаков, Михаил Григоренко и Александ Попов. За «Витязь» результативными действиями отличились Фёдор Малыхин, Даниэль Одетт и Миро Аалтонен. Победную шайбу в овертайме забросил так же Фёдор Малыхин.

    КХЛ
    ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 3:4 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Одетт — 17 (бол., Старков, Аалтонен), 13:38 — 0:1. Светлаков — 3 (бол., Слепышев, Окулов), 35:25 — 1:1. Григоренко — 18 (Грудинин, Сергеев), 37:17 — 2:1. Малыхин — 8 (Рассказов), 49:10 — 2:2. Аалтонен — 10 (Старков), 51:34 — 2:3. Попов — 4 (Слепышев), 57:44 — 3:3. Малыхин — 9 (Воронков, Попов), 62:15 — 3:4Вратари: Федотов — СапрыкинШтраф: 2 — 10Броски: 38 (13+13+12+0) — 16 (6+4+5+1)Судьи: Сидоренко, Франо

    В овертайме главный тренер подмосковной команды Юрий Бабенко снял вратаря, выпустив дополнительного полевого игрока. Ранее так несколько раз делал ЦСКА Сергея Федорова.

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Подольске сыграет с «Авангардом». ЦСКА в Санкт-Петербурге встретится со СКА. Оба матча пройдут 9 января.

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