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    НХЛ отложила рестарт чемпионата, запланированный на 27 декабря

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    Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что приостановленный 22 декабря регулярный чемпионат не возобновится в запланированный срок.

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    Турнир хотели возобновить 27 декабря, но теперь рестарт сезона отложили на день позже.

    «Лига планировала возобновить матчи 27 декабря, но для того, чтобы иметь возможность проанализировать результаты широкого тестирования игроков и оценить готовность клубов к рестарту, срок возобновления переносится на один день. Команды вернутся к тренировкам 26 декабря. Ожидается, что НХЛ предоставит обновленную информацию о расписании игр к концу дня в воскресенье», — сказано в заявлении НХЛ.

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