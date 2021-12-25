НХЛ отложила рестарт чемпионата, запланированный на 27 декабря

«Ванкувер» — «Коламбус» Фото: globallookpress.com
Турнир хотели возобновить 27 декабря, но теперь рестарт сезона отложили на день позже.
«Лига планировала возобновить матчи 27 декабря, но для того, чтобы иметь возможность проанализировать результаты широкого тестирования игроков и оценить готовность клубов к рестарту, срок возобновления переносится на один день. Команды вернутся к тренировкам 26 декабря. Ожидается, что НХЛ предоставит обновленную информацию о расписании игр к концу дня в воскресенье», — сказано в заявлении НХЛ.