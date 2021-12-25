НХЛ отложила рестарт чемпионата, запланированный на 27 декабря

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что приостановленный 22 декабря регулярный чемпионат не возобновится в запланированный срок.

Турнир хотели возобновить 27 декабря, но теперь рестарт сезона отложили на день позже.

«Лига планировала возобновить матчи 27 декабря, но для того, чтобы иметь возможность проанализировать результаты широкого тестирования игроков и оценить готовность клубов к рестарту, срок возобновления переносится на один день. Команды вернутся к тренировкам 26 декабря. Ожидается, что НХЛ предоставит обновленную информацию о расписании игр к концу дня в воскресенье», — сказано в заявлении НХЛ.