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    «Динамо» отгрузило семь шайб «Автомобилисту»,

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Автомобилист
    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    В составе победителей отличились Роб Клинкхаммер, Богдан Якимов, Антон Ведин, Андрей Сергеев, Вадим Шипачев, Оскар Линдберг и Станислав Галиев.

    Единственную шайбу екатеринбургского клуба забросил Сергей Зборовский.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо М» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 7:1 (3:1, 2:0, 2:0)
    Голы: Клинкхаммер — 5 (Сергеев, Рашевский), 12:09 — 1:0. Зборовский — 1 (Шумаков, Бочаров), 12:30 — 1:1. Якимов — 7 (Войнов, Игумнов), 14:56 — 2:1. Ведин — 7 (Войнов, Петунин), 17:18 — 3:1. Сергеев — 5 (Белов, Шипачев), 20:27 — 4:1. Шипачев — 22, 33:57 — 5:1. Линдберг — 3 (Войнов, Сергеев), 45:38 — 6:1. Галиев — 21 (бол., Ведин, Сергеев), 48:08 — 7:1Вратари: Еременко — Маттссон (Галкин, 20:27)Броски: 51 (19+17+15) — 18 (6+8+4)Штраф: 12 — 16

    Динамовцы благодаря этой победе поднялись в турнирной таблице Западной конференции на 2-е место, набрав 57 очков в 41 матче. «Автомобилист» идет на 9-й строчке: 39 очков после 41 игры.

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