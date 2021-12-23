«Динамо» отгрузило семь шайб «Автомобилисту»,

Дрим-тин. Молодежь «Барсы» едва не упустила победу над аутсайдером, но исправилась

«Барселона» одержала домашнюю победу со счетом 3:2 над «Эльче» в матче 18-го тура Ла Лиги. Рассказываем, как это было