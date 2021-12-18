НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Виннипег», «Рейнджерс» проиграли «Вегасу»

«Питтсбург» — «Баффало» 3:2 ОТ

В составе «Питтсбурга» по шайбе в основное время забросили Эван Родригес и Брок Макгинн. Джефф Картер принес команде победу в овертайме.

«Пингвины» вышли на 7 место в Восточной конференции с 37 очками на счету.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Баффало» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) Голы: Родригес — 10 (бол., Летанг, Кросби), 5:53 — 1:0. Макгинн — 8 (Мэтисон, Блюгерс), 26:45 — 2:0. Гиргенсонс — 6 (Фицджеральд, Хейден), 32:35 — 2:1. Далин — 6 (Асплунд, Окпосо), 54:42 — 2:2. Картер — 9 (Летанг), 62:53 — 3:2Вратари: Джерри — СуббанШтраф: 16 — 18Броски: 48 (21+10+15+2) — 21 (5+10+5+1)

«Питтсбург» — «Баффало»

«Рейнджерс» — «Вегас» 2:3 Б

В основное время в составе хозяев отличились Мика Зибанеджад и Крис Крайдер. У гостей забивали Крис Крайдер и Дилан Коглан.

Победный буллит на счету Джонатана Маршессо. Россиянин Александр Георгиев, защищавший ворота «Рейнджерс», отразил 28 бросков из 30.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Вегас» — 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Хауден — 3 (Каррье, Колесар), 6:49 — 0:1. Зибанежад — 7 (Крайдер, Миллер), 20:17 — 1:1. Крайдер — 18 (бол., Зибанежад, Строум), 30:25 — 2:1. Коглан — 3 (Хэг, Хауден), 54:44 — 2:2Победный буллит: МаршессоВратари: Георгиев — БроссуаШтраф: 2 — 4Броски: 29 (9+11+2+7) — 30 (12+4+10+4)

«Рейнджерс» — «Вегас»

«Виннипег» — «Вашингтон» 2:5

Россиянин Александр Овечкин снова отметился заброшенной шайбой. Он вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ в этом сезоне.

По одной шайбе в ворота «Виннипега» забросили Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Вашингтон» — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3) Голы: Лисон — 3 (Сгарбосса, Ирвин), 23:11 — 0:1. Спронг — 5 (Протас), 28:43 — 0:2. Диллон — 1 (Элерс), 34:32 — 1:2. Моррисси — 5 (бол., Элерс, Шмидт), 42:03 — 2:2. Шири — 7 (Шульц, Чоловски), 49:09 — 2:3. Сгарбосса — 2 (п.в., Лисон, Дженсен), 57:20 — 2:4. Овечкин — 22 (п.в., Спронг, Карлсон), 59:09 — 2:5Вратари: Хеллибак (57:14 — 57:20, 58:29) — ВанечекШтраф: 4 — 6Броски: 42 (8+20+14) — 39 (14+9+16)

«Виннипег» — «Вашингтон»

«Сент-Луис» — «Даллас» 4:1

В составе «Блюз» отличились россияне Владимир Тарасенко (дубль) и Иван Барбашев. Тарасенко был признан второй звездой поединка. Павел Бучневич оформил два ассиста и стал третьей звездой матча.

У «Далласа» уже четыре поражения подряд в чемпионате.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Даллас» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) Голы: Браун — 3 (Парэйко, О`Райлли), 23:35 — 1:0. Тарасенко — 10 (Бучневич, Барбашев), 39:49 — 2:0. Робертсон — 9 (Клингберг, Павелски), 52:11 — 2:1. Тарасенко — 11 (бол., Бучневич, Крюг), 55:37 — 3:1. Барбашев — 11 (п.в.), 57:17 — 4:1Нереализованный буллит: Бучневич (Сент-Луис), 46:16Вратари: Линдгрен — Холтби (56:59 — 57:17)Штраф: 6 — 4Броски: 34 (9+12+13) — 27 (6+9+12)

«Сент-Луис» — «Даллас»

«Чикаго» — «Нэшвилл» 2:3 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «предаторз» Таннер Жанно.

Благодаря этой победе «Нэшвилл» продлил свою серию до 7 матчей подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: Новак — 1 (бол., Каррье, Канин), 11:56 — 0:1. Дак — 5 (Энтвистл, Кубалик), 13:57 — 1:1. Сиссонс — 4 (бол., Форсберг, Толванен), 51:33 — 1:2. Тэйвз — 3 (Стиллман), 53:55 — 2:2. Жанно — 8 (Йоси), 60:58 — 2:3Вратари: Флери — СаросШтраф: 10 — 10Броски: 19 (6+6+7+0) — 31 (9+15+6+1)

«Чикаго» — «Нэшвилл»

«Анахайм» — «Аризона» 5:6

«Аризона» выиграла благодаря победной шайбе Клэйтона Келлера. У россиянина Ильи Любушкина результативная передача.

«Койоты» смогли прервать свою серию поражений из шести матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Аризона» — 5:6 ОТ (3:2, 0:1, 2:2, 0:1) Голы: Бойд — 7 (Кессел, Келлер), 2:46 — 0:1. Шаттенкирк — 6 (бол., Фаулер, Терри), 5:47 — 1:1. Линдхольм — 4 (Стил, Ракелль), 6:44 — 2:1. Грант — 3 (Сильферберг, Лундестрем), 8:41 — 3:1. Фишер — 3 (бол., Хейтон, Шмальц), 15:12 — 3:2. Келлер — 8 (Гостисбеер), 39:26 — 3:3. Зеграс — 8 (Драйсдейл, Линдхольм), 42:07 — 4:3. Лэдд — 4 (Бойд, Любушкин), 48:35 — 4:4. Кессел — 5 (Бойд, Строльман), 49:41 — 4:5. Линдхольм — 5 (бол., Зеграс, Гетцлаф), 53:10 — 5:5. Келлер — 9 (Шмальц), 62:09 — 5:6Вратари: Гибсон — УэджвудШтраф: 18 — 20Броски: 37 (11+6+19+1) — 27 (5+13+6+3)