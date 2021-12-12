«Сибирь» в овертайме дожала «Куньлунь»

обыгралав овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:2.

Никита Сетдиков и Никита Коротков отметились у хозяев в основное время. За гостей забивали Паркер Фу и Тайлер Вон.

Победную шайбу в дополнительное время забросил Никита Сетдиков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) Голы: Сетдиков — 3 (Мерфи, Коротков), 10:49 — 1:0. Коротков — 6, 25:57 — 2:0. П. Фу — 7 (Локхарт, Спроул), 51:41 — 2:1. Вонг — 12 (Локхарт, Спроул), 59:59 — 2:2. Сетдиков — 4, 63:06 — 3:2Вратари: Красоткин — Пэнфэй Хань (58:58 — 59:59).Штраф: 4 — 8Броски: 40 (14+16+8+2) — 25 (9+2+12+2)

«Сибирь» набрала 46 очков и занимает 6 место в Восточной конференции. «Куньлунь» располагается на 11 месте, имея на счету 23 очка.