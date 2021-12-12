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    «Динамо» обыграл СКА в серии буллитов

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    В поединке чемпионата КХЛ московское «Динамо» на выезде победило СКА со счетом 2:1 Б.

    Игроки «Динамо»
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    СКА вышел вперед после шайбы Эмиля Галимова. Ассисты у Евгения Тимкина и Георгия Солянникова. «Динамо» сравняло благодаря голу Дмитрия Рашевского.

    Рашевский и Оскар Линдберг отметились и в серии буллитов, принеся москвичам победу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо М» (Москва) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Галимов — 3 (Тимкин, Солянников), 24:58 — 1:0. Рашевский — 17 (Линдберг), 46:31 — 1:1Победный буллит: РашевскийВратари: Юханссон — БочаровШтраф: 8 — 12Броски: 30 (10+11+8+1) — 17 (5+5+4+3)

    СКА занимает 2место в таблице Западной конференции. «Динамо» находится на третьей позиции.

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