«Динамо» обыграл СКА в серии буллитов

Игроки «Динамо» Фото: globallookpress.com
СКА вышел вперед после шайбы Эмиля Галимова. Ассисты у Евгения Тимкина и Георгия Солянникова. «Динамо» сравняло благодаря голу Дмитрия Рашевского.
Рашевский и Оскар Линдберг отметились и в серии буллитов, принеся москвичам победу.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо М» (Москва) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Галимов — 3 (Тимкин, Солянников), 24:58 — 1:0. Рашевский — 17 (Линдберг), 46:31 — 1:1Победный буллит: РашевскийВратари: Юханссон — БочаровШтраф: 8 — 12Броски: 30 (10+11+8+1) — 17 (5+5+4+3)
СКА занимает 2место в таблице Западной конференции. «Динамо» находится на третьей позиции.