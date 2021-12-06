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    «Северсталь» победила «Витязь», Пилипенко оформил дубль

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Витязь
    «Северсталь» на своей арене выиграла у «Витязя» 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Вратарь« Северстали»
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    Вратарь« Северстали»

    В составе победителей дубль сделал нападающий Кирилл Пилипенко. Победная шайба в активе Максима Казакова.

    Одну шайбу у гостей забросил Кирилл Рассказов. Он вывел «Витязь» вперед в самом начале игры.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Рассказов — 3, 21:24 — 0:1. Пилипенко — 4 (Вовченко, Пресс), 35:20 — 1:1. Казаков — 1 (Рыков), 44:27 — 2:1. Пилипенко — 5 (п.в., Вовченко), 59:05 — 3:1Вратари: Королев — Сапрыкин (58:15 — 59:05)Штраф: 4 — 4Броски: 32 (9+13+10) — 16 (5+7+4)

    У «Северстали» 50 очков. Она на 4 месте в Западной конференции. «Витязь» остается последним с 28 баллами.

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