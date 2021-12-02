Дубль Кошелева помог «Магнитке» победить «Торпедо»

Магнитогорскийобыграл нижегородское(3:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «Магнитки» дубль оформил Семен Кошелев, еще один гол на счету Никиты Коростелева.

За хозяев отличился Кенни Агостино.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Голы: Агостино — 12 (Жафяров, Пайгин), 37:18 — 1:0. Коростелев — 11 (Карпов, Григорьев), 38:42 — 1:1. Кошелев — 9 (Хультстрем, Чибисов), 48:26 — 1:2. Кошелев — 10 (Чибисов, Минулин), 57:28 — 1:3Вратари: Кочетков (57:40 — 58:00, 58:31) — КошечкинБроски: 28 (10+7+11) — 39 (15+11+13)Штраф: 2 — 4

«Магнитка» набрала 57 очков и лидирует на «Востоке». У «Торпедо» 36 очков и девятая позиция на «Западе».

Все прогнозы на КХЛ

Пекинский «Куньлунь Ред Стар» переиграл нижнекамский «Нефтехимик» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22.

В составе победителей отличились Райан Спрул (28-я минута) и Тайлер Вонг (40).

Единственный гол гостей записал на свой счет Рональд Кнот (32).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) Голы: Спроул — 4 (С. Фу, Сян Сюйдун), 27:36 — 1:0. Кнот — 4 (Митякин), 31:29 — 1:1. Вонг — 10 (Спроул, П. Фу), 39:30 — 2:1Вратари: О`Брайен — Судницин (58:37 — 59:35, 59:52)Броски: 20 (3+9+8) — 38 (7+15+16)Штраф: 2 — 12

«Куньлунь» с 21 очком в 34 матчах занимает 11-е место в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 34 баллами в 35 играх расположился на 8-й строчке Востока.