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    Дубль Кошелева помог «Магнитке» победить «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Куньлунь Ред Стар Торпедо Нефтехимик
    Магнитогорский «Металлург» обыграл нижегородское «Торпедо» (3:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В составе «Магнитки» дубль оформил Семен Кошелев, еще один гол на счету Никиты Коростелева.

    За хозяев отличился Кенни Агостино.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
    Голы: Агостино — 12 (Жафяров, Пайгин), 37:18 — 1:0. Коростелев — 11 (Карпов, Григорьев), 38:42 — 1:1. Кошелев — 9 (Хультстрем, Чибисов), 48:26 — 1:2. Кошелев — 10 (Чибисов, Минулин), 57:28 — 1:3Вратари: Кочетков (57:40 — 58:00, 58:31) — КошечкинБроски: 28 (10+7+11) — 39 (15+11+13)Штраф: 2 — 4

    «Магнитка» набрала 57 очков и лидирует на «Востоке». У «Торпедо» 36 очков и девятая позиция на «Западе».

    Все прогнозы на КХЛ

    Пекинский «Куньлунь Ред Стар» переиграл нижнекамский «Нефтехимик» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22.

    В составе победителей отличились Райан Спрул (28-я минута) и Тайлер Вонг (40).

    Единственный гол гостей записал на свой счет Рональд Кнот (32).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Спроул — 4 (С. Фу, Сян Сюйдун), 27:36 — 1:0. Кнот — 4 (Митякин), 31:29 — 1:1. Вонг — 10 (Спроул, П. Фу), 39:30 — 2:1Вратари: О`Брайен — Судницин (58:37 — 59:35, 59:52)Броски: 20 (3+9+8) — 38 (7+15+16)Штраф: 2 — 12

    «Куньлунь» с 21 очком в 34 матчах занимает 11-е место в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 34 баллами в 35 играх расположился на 8-й строчке Востока.

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