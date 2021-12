Молодежная сборная России сыграет с Канадой перед МЧМ-2022

Молодежная сборнаяпроведет контрольный матч с командойв рамках подготовки к молодежному чемпионату мира-2022.

Игра между россиянами и канадцами состоится 22 декабря, сообщает пресс-служба турнира.

Российская «молодежка» начнет подготовку к МЧМ-2022 1 декабря в Новогорске. Во время сборов команда проведет двусторонние матчи, а также сыграет с «Витязем».

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.

Напомним, в конце ноября главным тренером молодежной сборной России был назначен Сергей Зубов.

The pre tournament schedule is out, more selection camp rosters expected over the next two days! It’s time to start getting excited #WorldJuniors pic.twitter.com/6UCLQhKu6g