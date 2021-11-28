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    «Сочи» забросил 8 шайб «Адмиралу»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Сочи
    В рамках выездного матча регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» разгромил «Адмирал» со счетом 8:2.

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    У гостей забивали Мартин Бакош(дубль), Янис Якс, Давид Рундблад, Кирилл Мельниченко, Ярослав Дыбленко, Дмитрий Колготин и Амир Гараев.

    У проигравших по шайбе на свой счет записали Владислав Ушенин и Артем Гареев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Сочи» (Сочи) — 2:8 (1:1, 1:4, 0:3)
    Голы: Вл. Ушенин — 4 (бол., Вяч. Ушенин, Мозик), 7:40 — 1:0. Якс — 5 (Точицкий, Колготин), 14:51 — 1:1. Рундблад — 2 (Точицкий, Колготин), 21:24 — 1:2. Мельниченко — 2 (Лайпон, Бакош), 21:49 — 1:3. Бакош — 5 (Лайпон, Паутов), 23:11 — 1:4. Дыбленко — 2 (Лайпон, Мищенко), 25:51 — 1:5. Гареев — 3 (бол., Индрашис, Шулак), 27:48 — 2:5. Колготин — 2, 49:58 — 2:6. Бакош — 6 (Галенюк, Рундблад), 50:19 — 2:7. Гараев — 9 (бол., Николаев, Мищенко), 54:07 — 2:8Вратари: Серебряков (Налимов, 25:51) — ТретьякШтраф: 6 — 8Броски: 26 (9+12+5) — 38 (15+14+9)

    Набрав 32 очка, «Сочи» идет на 10 месте в Западной конференции. «Адмирал» с 19 баллами занимает 12 позицию на Востоке.

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