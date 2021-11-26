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    «Автомобилист» разгромил «Адмирал»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Автомобилист
    «Автомобилист» одержал победу над «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Алексей Макеев
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    Алексей Макеев

    Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) в пользу команды из Екатеринбурга.

    Автором трех заброшенных шайб стал нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев. Также ворота хозяев поразили Патрис Кормье и Станислав Бочаров.

    У «Адмирала» отличился Микс Индрашис.

    «Адмирал» проиграл пять из шести последних матчей.

    «Автомобилист» занимает восьмое место в Восточной конференции — 33 очка. «Адмирал» находится на 12-й строчке — 19 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
    Голы: Макеев — 8 (Шумаков, Куликов), 8:02 — 0:1. Макеев — 9 (Спунер, Принс), 20:55 — 0:2. Кормье — 5, 27:03 — 0:3. Индрашис — 5 (бол., Шулак, Шевченко), 36:02 — 1:3. Макеев — 10 (Шумаков, Гуркин), 54:04 — 1:4. Бочаров — 4 (мен., п.в., Кормье), 59:14 — 1:5Вратари: Налимов (Серебряков, 27:03, 59:05 — 59:14) — ШикинШтраф: 13 — 17Броски: 29 (11+14+4) — 28 (9+6+13)
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