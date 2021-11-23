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    Минское «Динамо» уступило «Барысу» по буллитам

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Динамо Минск
    Казахстанский «Барыс» одержал победу по буллитам над минским «Динамо» (3:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22.

    «Барыс»
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    «Барыс»

    В основное время в составе хозяев по шайбе забросили Линден Вей (6-я минута) и Никита Михайлис (37), который также реализовал решающий буллит.

    За минчан голами отличились Сергей Сапего (10) и Тайлер Граовац (16).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо» (Минск) — 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Вей — 6 (бол., Юрчо), 5:06 — 1:0. Сапего — 1 (Альмквист, Бек), 9:51 — 1:1. Граовац — 6 (бол., Крейчик, Варфоломеев), 15:26 — 1:2. Михайлис — 15 (бол., Валк, Старченко), 36:28 — 2:2Победный буллит: ВейВратари: Бояркин — РыбарШтраф: 4 — 10Броски: 28 (10+9+5+4) — 21 (7+5+8+1)

    «Барыс» набрал 28 очков в 31 матче и поднялся на 9-е место в Восточной конференции. Минское «Динамо» потерпело 5-е поражение подряд и с 35 очками после 31 игры расположилось на 7-й строчке Запада.

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