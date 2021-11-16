Дубль Маннинена принес «Салавату» победу над «Торпедо»

Нижегородскоепотерпело домашнее поражение от уфимского(0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил финский нападающий Сакари Маннинен. Всего на счету форварда стало 25 (15+10) очков в текущем сезоне.

Голкипер уфимцев Юха Метсола для того, чтобы сыграть на ноль отразил 32 броска по своим воротам.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы: Маннинен — 14 (бол., Гранлунд, Ларсен), 8:42 — 0:1. Маннинен — 15 (Кулемин, Шмелев), 55:09 — 0:2Вратари: Тихомиров — Метсола

«Салават» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 40 очков в 29 матчах. «Торпедо» идет на 9-й позиции Запада: 29 очков после 28 игр.

Свой следующий матч «Салават» проведёт 18 ноября — выезд к «Витязю». «Торпедо» днём позже примет на своём стадионе «Адмирал».