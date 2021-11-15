ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сауль НьигесТрансферный дайджест. 9-15 ноября
  • 19:44
    • Россия начнет Кубок Первого канала матчем против Канады
  • 18:17
    • Джокович с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP
  • 17:36
    • Ибрагимович пропустит стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022
    Все новости спорта

    ЦСКА по буллитам обыграл «Северсталь», «Амур» с трудом победил «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ ЦСКА Северсталь Амур Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА по буллитам обыграл «Северсталь». Матч завершился со счетом 3:2 Б.

    Константин Окулов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Окулов

    За «армейцев» забивали Михаил Григоренко и Павел Карнаухов, а у гостей отметились Илья Хохлов и Андрей Алексеев. Победный буллит реализовал Константин Окулов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Хохлов — 1 (Лишка), 16:54 — 0:1. Григоренко — 10 (Блажиевский), 21:46 — 1:1. Карнаухов — 4 (Валльмарк, Сергеев), 36:27 — 2:1. Алексеев — 2, 38:20 — 2:2Победный буллит: ОкуловВратари: Федотов — ПодъяпольскийШтраф: 4 — 4Броски: 29 (5+11+10+3) — 23 (6+10+7+0)

    В другом матче «Амур» победил «Куньлунь» со счетом 5:4. Гости вели в счете 4:0, но пропустили 4 шайбы в ответ до конца основного времени.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 4:5 ОТ (0:1, 2:3, 2:0, 0:1)
    Голы: Горшков — 8, 8:09 — 0:1. Шаров — 5 (Гребенщиков), 22:01 — 0:2. Кузнецов — 2 (Алексеев, Знахаренко), 22:22 — 0:3. Гребенщиков — 1 (Кузнецов, Волгин), 31:46 — 0:4. Йип — 9 (Уэрек), 35:48 — 1:4. Николлс — 3 (Абрамов, Фрэм), 36:23 — 2:4. Абрамов — 3 (Николлс, Бартли), 49:56 — 3:4. Спроул — 3 (С. Фу, Вонг), 51:20 — 4:4. Ленц — 4 (Педан, Кузнецов), 63:21 — 4:5Вратари: Смит — АликинШтраф: 4 — 8Броски: 29 (6+12+9+2) — 42 (11+17+13+1)

    Победную шайбу в дополнительное время забросил Радан Ленц.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Италия забить на поле Северной Ирландии?
  • Северная Ирландия — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Швейцария разгромить Болгарию?
  • Швейцария — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Выиграет ли Дания все матчи квалификационного раунда?
  • Шотландия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Швейцария — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шотландия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Польша — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вегас — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Аргентина — Бразилия
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие