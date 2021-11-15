ЦСКА по буллитам обыграл «Северсталь», «Амур» с трудом победил «Куньлунь»

Московскийпо буллитам обыграл. Матч завершился со счетом 3:2 Б.

За «армейцев» забивали Михаил Григоренко и Павел Карнаухов, а у гостей отметились Илья Хохлов и Андрей Алексеев. Победный буллит реализовал Константин Окулов.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Хохлов — 1 (Лишка), 16:54 — 0:1. Григоренко — 10 (Блажиевский), 21:46 — 1:1. Карнаухов — 4 (Валльмарк, Сергеев), 36:27 — 2:1. Алексеев — 2, 38:20 — 2:2Победный буллит: ОкуловВратари: Федотов — ПодъяпольскийШтраф: 4 — 4Броски: 29 (5+11+10+3) — 23 (6+10+7+0)

В другом матче «Амур» победил «Куньлунь» со счетом 5:4. Гости вели в счете 4:0, но пропустили 4 шайбы в ответ до конца основного времени.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 4:5 ОТ (0:1, 2:3, 2:0, 0:1) Голы: Горшков — 8, 8:09 — 0:1. Шаров — 5 (Гребенщиков), 22:01 — 0:2. Кузнецов — 2 (Алексеев, Знахаренко), 22:22 — 0:3. Гребенщиков — 1 (Кузнецов, Волгин), 31:46 — 0:4. Йип — 9 (Уэрек), 35:48 — 1:4. Николлс — 3 (Абрамов, Фрэм), 36:23 — 2:4. Абрамов — 3 (Николлс, Бартли), 49:56 — 3:4. Спроул — 3 (С. Фу, Вонг), 51:20 — 4:4. Ленц — 4 (Педан, Кузнецов), 63:21 — 4:5Вратари: Смит — АликинШтраф: 4 — 8Броски: 29 (6+12+9+2) — 42 (11+17+13+1)

Победную шайбу в дополнительное время забросил Радан Ленц.