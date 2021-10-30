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    Квартальнов: Мы пошли ва-банк, но «Трактор» сыграл по счету на наших ошибках

    Хоккей Ак Барс Трактор КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромное поражение от «Трактора» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    «Такое начало матча — сразу 0:2, вроде бы потом играли, но нужно было терпеливо в некоторых моментах действовать.

    Получили три гола после выходов 1:0, где-то тактически неправильно сработали. Потом нас уже захлестнуло, мы пошли ва-банк, но "Трактор" — хорошая команда, которая сыграла по счету на наших ошибках и победила.

    Если посмотреть на голевые моменты, коэффициент реализации у "Трактора" будет сумасшедшим, просто сумасшедшим.

    А если взять наши моменты, коэффициент катастрофический. Эмиль Гарипов и вся оборона соперника сыграли неплохо.

    Я в раздевалке сказал — следующая игра будет очень важной. Интересно посмотреть, как команда отреагирует на такое поражение, и тогда будем думать — есть кризис или нет.

    Слабее ли состав "Ак Барса", чем у соперников? Мне нечего сказать на это, у нас хорошая команда. Мы будем играть, надеюсь, что усилимся, и травмированные ребята выйдут на лед.

    Будем играть любым составом против любого соперника», — цитирует Квартального официальный сайт «Ак Барса».

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