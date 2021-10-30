Квартальнов: Мы пошли ва-банк, но «Трактор» сыграл по счету на наших ошибках

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал разгромное поражение от(0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Такое начало матча — сразу 0:2, вроде бы потом играли, но нужно было терпеливо в некоторых моментах действовать.

Получили три гола после выходов 1:0, где-то тактически неправильно сработали. Потом нас уже захлестнуло, мы пошли ва-банк, но "Трактор" — хорошая команда, которая сыграла по счету на наших ошибках и победила.

Если посмотреть на голевые моменты, коэффициент реализации у "Трактора" будет сумасшедшим, просто сумасшедшим.

А если взять наши моменты, коэффициент катастрофический. Эмиль Гарипов и вся оборона соперника сыграли неплохо.

Я в раздевалке сказал — следующая игра будет очень важной. Интересно посмотреть, как команда отреагирует на такое поражение, и тогда будем думать — есть кризис или нет.

Слабее ли состав "Ак Барса", чем у соперников? Мне нечего сказать на это, у нас хорошая команда. Мы будем играть, надеюсь, что усилимся, и травмированные ребята выйдут на лед.

Будем играть любым составом против любого соперника», — цитирует Квартального официальный сайт «Ак Барса».