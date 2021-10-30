«Трактор» — «Ак Барс»: счет матча 5:0, обзор голов

Фрагмент матча Фото: КХЛ
Шайбы забросили Виталий Абрамов (2 минута), Никита Тертышный (3), Вячеслав Основин (36), Лукаш Седлак (44) и Кирилл Капустин (55).
Вратарь челябинской команды Эмиль Гарипов оформил «сухарь», отразив 41 бросок.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы: Абрамов — 3, 1:08 — 1:0. Тертышный — 13 (бол., Калинин, Основин), 2:35 — 2:0. Основин — 2 (Исаев, Шолохов), 35:35 — 3:0. Седлак — 11 (Телегин, Бэйлен), 43:07 — 4:0. Капустин — 2 (Основин), 54:49 — 5:0Вратари: Гарипов — Билялов (Бобков, 2:35)Штраф: 13 — 15Броски: 21 (8+6+7) — 42 (13+10+19)
В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» идет вторым (38 очков),а «Ак Барс» — четвертым (32 очка).