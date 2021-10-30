ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Зенита»РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо», «Рубин» выиграл у ЦСКА, «Спартак» не справился с «Ростовом»
  • 18:35
    • «Боруссия» в Дортмунде обыграла «Кельн», «Байер» уступил «Вольфсбургу»
  • 18:27
    • «Спартак» упустил победный счет в матче с «Ростовом»
  • 18:22
    • «Бавария» разгромила «Унион», Левандовский оформил дубль
  • 18:10
    • «Локомотив» и «Нижний Новгород» назвали составы
  • 17:10
    • «Реал» обыграл «Эльче» и вышел на первое место в Примере
    Все новости спорта

    «Трактор» отправил пять безответных шайб в ворота «Ак Барса»

    «Трактор» — «Ак Барс»: счет матча 5:0, обзор голов

    Хоккей КХЛ Ак Барс Трактор Прогнозы на КХЛ
    «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил «Ак Барс» — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Шайбы забросили Виталий Абрамов (2 минута), Никита Тертышный (3), Вячеслав Основин (36), Лукаш Седлак (44) и Кирилл Капустин (55).

    Вратарь челябинской команды Эмиль Гарипов оформил «сухарь», отразив 41 бросок.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Абрамов — 3, 1:08 — 1:0. Тертышный — 13 (бол., Калинин, Основин), 2:35 — 2:0. Основин — 2 (Исаев, Шолохов), 35:35 — 3:0. Седлак — 11 (Телегин, Бэйлен), 43:07 — 4:0. Капустин — 2 (Основин), 54:49 — 5:0Вратари: Гарипов — Билялов (Бобков, 2:35)Штраф: 13 — 15Броски: 21 (8+6+7) — 42 (13+10+19)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» идет вторым (38 очков),а «Ак Барс» — четвертым (32 очка).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» оставит «МЮ» без главного тренера?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Выиграет ли «Барса» первый матч после отставки Кумана?
  • «Барселона» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Случится ли реванш россиянина?
  • Ян — Сэндхаген. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ян — Сэндхаген
  • Прочие
  • Сегодня в 23:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сиэтл — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:10
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие