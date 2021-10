Фетисов: Мы с Овечкиным катались вместе перед сезоном. Думаю, проведет сезон на самом высоком уровне

Двукратный Олимпийский чемпионпризнался, что его не удивляет мощная игра капитана «Вашингтона»в начале нового сезона.

Овечкин в первых шести матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил семь шайб и сделал пять результативных передач, благодаря чему возглавляет список снайперов и занимает второе место в гонке бомбардиров.

«Ожидал такой старт от Александра. Да, думаю, что он проведет сезон на самом высоком уровне.

Александр уехал очень хорошо настроенным. Готовился хорошо, мы вместе с ним катались.

Думаю, на Олимпиаде тоже может также забивать, что для нас очень важно», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

