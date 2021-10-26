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    Фетисов: Мы с Овечкиным катались вместе перед сезоном. Думаю, проведет сезон на самом высоком уровне

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    Двукратный Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов признался, что его не удивляет мощная игра капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в начале нового сезона.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    Овечкин в первых шести матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил семь шайб и сделал пять результативных передач, благодаря чему возглавляет список снайперов и занимает второе место в гонке бомбардиров.

    «Ожидал такой старт от Александра. Да, думаю, что он проведет сезон на самом высоком уровне.

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    • Александр уехал очень хорошо настроенным. Готовился хорошо, мы вместе с ним катались.

    Думаю, на Олимпиаде тоже может также забивать, что для нас очень важно», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

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