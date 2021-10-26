Фетисов: Мы с Овечкиным катались вместе перед сезоном. Думаю, проведет сезон на самом высоком уровне

Вячеслав Фетисов Фото: globallookpress.com
Овечкин в первых шести матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил семь шайб и сделал пять результативных передач, благодаря чему возглавляет список снайперов и занимает второе место в гонке бомбардиров.
«Ожидал такой старт от Александра. Да, думаю, что он проведет сезон на самом высоком уровне.
Александр уехал очень хорошо настроенным. Готовился хорошо, мы вместе с ним катались.
Думаю, на Олимпиаде тоже может также забивать, что для нас очень важно», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».
The man is on a mission pic.twitter.com/319p1x6lgs— Washington Capitals (@Capitals) October 26, 2021