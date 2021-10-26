ЦСКА дожал «Амур» в серии буллитов, минское «Динамо» обыграло «Адмирал»

В регулярном чемпионате КХЛ состоялись первые матчи очередного игрового дня.

Московский ЦСКА одержал гостевую победу над «Амуром». Встреча в Хабаровске завершилась в пользу «армейцев» со счетом 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0).

Решающий буллит реализовал нападающий ЦСКА Сергей Плотников.

В основное время у ЦСКА авторами заброшенных шайб стали Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Артем Блажиевский. У «Амура» отличились Александр Шаров, Александр Горшков и Андрей Алексеев.

ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 29 очков. «Амур» находится на седьмой строчке в Восточной конференции — 19 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Шаров — 4, 15:02 — 1:0. Григоренко — 6 (бол., Нестеров, Окулов), 31:50 — 1:1. Горшков — 6 (бол., Волгин, Бутузов), 34:14 — 2:1. Каменев — 1 (бол., Сергеев, Нестеров), 44:12 — 2:2. Блажиевский — 1 (Окулов, Каменев), 54:46 — 2:3. Алексеев — 2 (Томашек), 57:12 — 3:3Победный буллит: ПлотниковВратари: Аликин — РейдеборнШтраф: 8 — 4Броски: 22 (9+8+5+0) — 41 (15+9+14+3)

Еще в одном матче минское «Динамо» выиграло в гостях у «Адмирала». Игра во Владивостоке завершилась победой белорусского клуба со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0).