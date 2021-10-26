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    ЦСКА дожал «Амур» в серии буллитов, минское «Динамо» обыграло «Адмирал»

    Хоккей КХЛ Амур ЦСКА Динамо Минск Адмирал Прогнозы на КХЛ
    В регулярном чемпионате КХЛ состоялись первые матчи очередного игрового дня.

    ЦСКА выиграл в Хабаровске
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    ЦСКА выиграл в Хабаровске

    Московский ЦСКА одержал гостевую победу над «Амуром». Встреча в Хабаровске завершилась в пользу «армейцев» со счетом 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0).

    Решающий буллит реализовал нападающий ЦСКА Сергей Плотников.

    В основное время у ЦСКА авторами заброшенных шайб стали Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Артем Блажиевский. У «Амура» отличились Александр Шаров, Александр Горшков и Андрей Алексеев.

    ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 29 очков. «Амур» находится на седьмой строчке в Восточной конференции — 19 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Шаров — 4, 15:02 — 1:0. Григоренко — 6 (бол., Нестеров, Окулов), 31:50 — 1:1. Горшков — 6 (бол., Волгин, Бутузов), 34:14 — 2:1. Каменев — 1 (бол., Сергеев, Нестеров), 44:12 — 2:2. Блажиевский — 1 (Окулов, Каменев), 54:46 — 2:3. Алексеев — 2 (Томашек), 57:12 — 3:3Победный буллит: ПлотниковВратари: Аликин — РейдеборнШтраф: 8 — 4Броски: 22 (9+8+5+0) — 41 (15+9+14+3)

    Еще в одном матче минское «Динамо» выиграло в гостях у «Адмирала». Игра во Владивостоке завершилась победой белорусского клуба со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Минск) — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Алистров — 5 (Коробов, Демков), 6:59 — 0:1. Манукян — 1 (Кестнер, Матушкин), 10:44 — 1:1. Хамидуллин — 2 (бол., Кестнер), 13:12 — 2:1. Еременко — 2 (Стремвалль), 28:47 — 2:2. Алистров — 6 (Граовац), 42:07 — 2:3Вратари: Серебряков — РыбарШтраф: 4 — 10Броски: 25 (10+8+7) — 28 (10+11+7)
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